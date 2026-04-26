«يوغو ميورا»، مصارعُ السومو السابق، يرافق أحدَ كبار السن لتشجيعه على المشي، داخل مركز هاناساكي للرعاية النهارية في طوكيو. ومع تفاقم النقص الحاد في العاملين لرعاية كبار السن، وهم فئة يتزايد عددُها في المجتمع الياباني، بدأت دُورُ رعاية المسنين في البلاد تلجأ إلى اعتماد حلٍّ غير تقليدي، إذ أصبحت تستعين برياضيي كمال الأجسام ومقاتلي الفنون القتالية ومصارعي السومو للقيام بأدوار مقدمي الرعاية. وقد أثبت هذا الحلُّ المبتكرُ نجاعتَه، كما يشير مسؤولو مركز هاناساكي للرعاية النهارية. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)