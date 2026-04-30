ما بعد أوبك.. الإمارات تُعيد رسم سوق الطاقة العالمي

لم يكن قرار الإمارات العربية المتحدة بالخروج من «أوبك» وتحالف «أوبك+» مجرد خطوة في مسار سياسات الطاقة، بل إعلاناً صريحاً عن دخول مرحلة جديدة في إدارة الموارد والسيادة الاقتصادية. فالعالم الذي تشكّل لعقود حول فكرة «التنسيق الجماعي» في سوق النفط، يجد نفسه اليوم أمام نموذج مختلف، تقوده دول تمتلك الرؤية والقدرة على اتخاذ القرار خارج الأطر التقليدية.

لقد قامت فكرة أوبك منذ تأسيسها على مبدأ تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضبط السوق عبر التنسيق بين الدول المنتجة. ونجحت المنظمة في فترات طويلة في الحفاظ على استقرار نسبي للأسعار، لكنها في المقابل فرضت قيوداً على قدرة بعض الدول على استغلال كامل إمكانياتها الإنتاجية. ومع تسارع التحولات العالمية، لم يعُد هذا النموذج كافياً للتعامل مع سوق تتغير معادلاته بسرعة، بفعل التكنولوجيا، وتغير أنماط الاستهلاك، وتصاعد المنافسة من مصادر الطاقة البديلة.

في هذا السياق، يأتي القرار الإماراتي ليعكس تحولاً في الفلسفة الاستراتيجية: من «الالتزام الجماعي» إلى «المرونة السيادية». فالإمارات، بما تمتلكه من احتياطيات ضخمة وبنية تحتية متقدمة واستثمارات واسعة في قطاع الطاقة، لم تعُد بحاجة إلى العمل ضمن إطار يقيّد حركتها أو يحد من قدرتها على التكيف مع المتغيرات، بل على العكس، فإن الخروج من هذه المنظومات يمنحها مساحة أوسع لإعادة رسم سياساتها بما يتناسب مع مصالحها الوطنية ورؤيتها المستقبلية.

غير أن الأثر لا يتوقف عند حدود الدولة، بل يمتد إلى إعادة تشكيل ملامح السوق العالمي. فانسحاب دولة محورية مثل الإمارات يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل أوبك نفسها، وقدرتها على الاستمرار كفاعل رئيسي في ظل احتمالات تكرار هذا النموذج من قبل دول أخرى. كما أنه يعزز من اتجاه السوق نحو مزيد من التنافسية، حيث تتحرك الدول بشكل أكثر استقلالية، مما قد يؤدي إلى تغيرات في مستويات الإنتاج، وأنماط التسعير، وتوازنات العرض والطلب.

وفي جانب آخر، يمنح هذا التحول الإمارات فرصة لتسريع استراتيجياتها في مجالات الطاقة المتقدمة. فالدولة التي استثمرت مبكراً في الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية الذكية، قادرة اليوم على الربط بين مواردها التقليدية ورؤيتها المستقبلية. وهذا ما يضعها في موقع فريد يمكنها من قيادة مرحلة انتقالية، لا تقوم فقط على إنتاج الطاقة، بل على إدارتها ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الاقتصاد والتكنولوجيا والاستدامة.

كما أن هذا القرار يعزّز من موقع الإمارات كشريك موثوق في السوق العالمي، ليس فقط من خلال قدرتها الإنتاجية، بل من خلال استقرارها السياسي، ووضوح سياساتها، ومرونتها في التعامل مع الشركاء الدوليين. ففي عالم يتّسم بعدم اليقين، تصبح الثقة عنصراً حاسماً، والإمارات تقدم نموذجاً لدولة تجمع بين الاستقرار والانفتاح والقدرة على اتخاذ القرار.

ما نشهده اليوم ليس مجرد خروج من منظمة، بل إعادة تعريف لدور الدولة في معادلة الطاقة العالمية. فالإمارات لا تنسحب من النظام، بل تعيد صياغة موقعها داخله. وهذا التحول يعكس فهماً عميقاً لطبيعة المرحلة المقبلة، حيث لن تكون القوة في الانتماء إلى التكتلات، بل في القدرة على التحرك بمرونة ضمن شبكة معقدة من المصالح والعلاقات.

وفي النهاية، فإن سوق الطاقة العالمي يقف أمام مرحلة جديدة، تتراجع فيها النماذج التقليدية لصالح مقاربات أكثر ديناميكية. وفي هذا المشهد، تبرز الإمارات كدولة لا تنتظر التحولات، بل تصنعها. دولة تدرك أن المستقبل لا يُدار بردود الأفعال، بل يُبنى بالقرارات.

*لواء ركن طيار متقاعد