

متحفُ الوسائط المنقرضة، الواقع في حي تشيودا بالعاصمة اليابانية طوكيو، هو متحف فريد من نوعه، إذ يعرض مجموعةً واسعةً من المعدات والأجهزة الإلكترونية التي أصبحت قديمة أو على وشك أن تغدو كذلك، نتيجةً لتطور التكنولوجيا. ويضم المتحف هواتف محمولة وكاميرات فيديو وكاميرات تصوير أفلام ومشغلات موسيقى.. تعود إلى الثمانينيات والتسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة. إن لدى البشر رغبة دفينة في ترك شيء ما ونقله إلى الأجيال القادمة، ومن ذلك محتويات هذا المتحف الذي يبدو أشبه شيء بمقبرة للأجهزة الإلكترونية! (الصورة من خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»)