الإمارات و«أوبك».. قرار سيادي في زمن التحولات

ليس كل قرار يُعلن يُدرك بتوقيته، فبعض التحولات تُصاغ بهدوء كمسار مستقبلي، وقرار دولة الإمارات بالخروج من «أوبك»، لا يمكن فهمه إلا كإعادة تموضع مستقبلي في منظومة الطاقة الدولية، وكخطوة تأتي في سياق استراتيجية وطنية شاملة، تتشكل منذ سنوات، وتُعنى بمرحلة مستقبلية مختلفة تماماً عن واقع المرحلة الحالية. وهذا القرار لا يمكن فصله عن طبيعة المسار الذي اختارته الإمارات لنفسها خلال العقود الماضية. فعلى مدى عقود من العمل الدؤوب، بَنَت الإماراتُ نموذجاً اقتصادياً يتجاوز الاعتمادَ التقليدي على الموارد الطبيعية. ذلك أن دولة الإمارات لا تنظر إلى الطاقة بوصفها مورداً فقط، بل كذلك بوصفها أداةً ضمن شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية العالمية، تتطلب إدارتُها الآن خروجاً عن الأطر التقليدية للطاقة، وفهماً أعمق لمفهوم مستقبل الطاقة، واستشرافاً أوسع لصناعة النفط والاستثمار النفطي في العالَم.

إنّ ما بدا للبعض قراراً مفاجئاً، هو في حقيقته امتداد طبيعي لمسار طويل من إعادة بناء العلاقة بين الدولة ومنظومات الإنتاج العالمية. فالسوق النفطي لم يَعُد ذلك الإطار المغلق الذي يُدار عبر توازنات تقليدية، بل أصبح فضاءً مفتوحاً على تداخلات معقّدة بين الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والسياسة في آن واحد. لذلك فالقرار، وبموجب ما أعلنه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، هو قرار «سيادي ويتماشى مع استراتيجية الدولة طويلة المدى»، ولا يرتبط بلحظة سوقية، بل بخيار استراتيجي يراعي مرونةَ الاقتصاد الإماراتي وتَحررَه.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، يُنظر إلى فكرة «العضوية الثابتة» داخل أي إطار دولي بشكل أقل صلابة مما كان عليه الحال في السابق. فالدول اليوم لا تُقاس فقط بمدى التزامها بالمؤسسات، بل بقدرتها على التفاعل المرن مع التحولات، وعلى إعادة تعريف أدواتها بما يتناسب مع سرعة تحرُّك العالم من حولها. وهنا تحديداً يَظهر الفارقُ بين دولة تُدير موقعَها كتحدي، ودولة تُعيد تموضعَها باستمرار كفرصة يتم اقتناصها في الوقت المناسب.

ومما يلفت الانتباهَ في الحالة الإماراتية ليس مجرد القرار في حدّ ذاته، بل السياق الذي يتكرر في سياساتها الاقتصادية، والقائم على الاستباق لا الاستجابة، وعلى إعادة التمركز الطوعي، لا الاستجابة الاضطرارية للتحديات والضغوط. وهذه سمة لا تَظهر عادةً في لحظة القرار، بل في تراكم القرارات التي سبقتها، حيث تُمهّد كل واحدة للتي تليها. ويتوقع أن يتجه قطاع الطاقة العالمي خلال العقدين القادمين نحو تحولات عميقة وجذرية، مدفوعاً بتصاعد السياسات البيئية، وتسارع تشريعات حماية المناخ، والانتقال المتزايد نحو مصادر الطاقة النظيفة. وهو ما سيُعيد تشكيلَ الأطر السياسية والاقتصادية والقانونية والتنموية التي تحكم السوقَ العالمية للطاقة. ومع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الإنتاج والتوزيع، والتطور السريع في مصادر الطاقة البديلة، ستجد التكتلاتُ التقليديةُ نفسَها أمام واقع جديد، سيفرض على الكيانات والتكتلات المعنية بالنفط، تحدياتٍ حقيقيةً، لاسيما لدى الدول التي لم تُدرك الحاجةَ للتغيير، ولم تستبق لفهم ضرورة التغيير الجذري في بنيتها الاقتصادية والاستراتيجية. ومن هنا، يمكن فهم القرار الإماراتي بوصفه خياراً استراتيجياً متقدماً، يعزّز القدرةَ على التأثير العالمي ويضع الإمارات في صدارة الدول الفاعلة في عالم تحولات الطاقة.

القرار الإماراتي الذي مثّل مفاجأةً للعالم، تَصعُبُ قراءتُه بمعزل عن سياقه الأوسع. فالعالم الذي كان يسمح بإدارة الطاقة عبر أطر جماعية صارمة لم يَعُد فاعلا أو مؤثّراً. والأسواق التي كانت تُدار بمنطق الحصص أصبحت تُدار بمنطق السرعة والمرونة، وفي ظل تعدُّد مراكز التأثير. لذا لم يَعُد السؤال فقط: كيف تُدار المواردُ: بل أصبح: كيف يُعاد تعريف الموقع؟ إن تحقيق التفرد يتطلب قدرةً على قراءة التحول قبل حصوله، واتخاذ القرار الصحيح قبل أن يُدرك الآخرون ضرورتَه والحاجة إليه.



*كاتبة إماراتية