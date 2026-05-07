أحد الفنيين يتفحّص بطاريات التخزين في محطةٍ للطاقة الشمسية قرب مدينة أنتوفاغاستا في شمال تشيلي. وقد بدأت محطات الطاقة الشمسية في تشيلي إدخالَ بطاريات أرخص سعراً وأعلى كفاءة، مما يجعل هذه الطاقة أوفر وأكثر جدوى. وتُعد تشيلي رائدةً في مجال الطاقة الشمسية، حيث يتميّز شمالُها بأعلى معدل إشعاع شمسي في العالم. وهي تأمل زيادةَ حصة الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة لديها إلى 70% بحلول عام 2050.. وهو أمل مرهون ببطاريات التخزين التي أصبحت بطلَ التحول عالمياً نحو الطاقة النظيفة! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)