مدارس بلا أسوار وإقطاعية التلقين

يقف النظام التعليمي العالمي اليوم أمام لحظة الحقيقة التي لا يمكن الالتفاف عليها ببرامج تطوير سطحية أو رقمنة بائسة للمناهج القديمة. فبينما يندفع العالم بسرعة الضوء نحو عصر الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا والتقنيات الحيوية، لا تزال المدارس والجامعات تعمل وفق بروتوكولات تعود إلى القرن التاسع عشر، صفوف مرصوصة، أجراس للتنبيه، ومنهج موحّد يفرض قسراً على عقول متباينة بيولوجياً وإدراكياً.

إن الأدلة العلمية والإحصائية الصادمة تشير إلى أن الفجوة بين ما يدرس وما يحتاج إليه الواقع قد وصلت إلى نقطة الانفجار الكبير. العالم لا يحتاج اليوم إلى تحسين المدارس، بل إلى هدم أسوارها بالكامل لصالح نموذج يحرر رأس المال البشري من منشآت التلقين الأسمنتية.المعضلة الأولى تكمن في الجمود المعرفي، حيث تشير تقارير منظمة اليونسكو والمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن 65% من الأطفال الذين يدخلون المدرسة الابتدائية اليوم سيعملون في وظائف لم تخترع بعد.

ومع ذلك، تستهلك النظم التعليمية التقليدية 12 عاماً من عمر الفرد وهي تلقنه معلومات يمكن استدعاؤها بلمسة واحدة على شاشة الهاتف. الإحصائيات تؤكد أن معدل الاحتفاظ بالمعلومة عبر التلقين التقليدي لا يتجاوز 5%، بينما يرتفع إلى 80% في التعلم بالممارسة والبحث الذاتي. هذا الهدر في الوقت البشري يمثل جريمة اقتصادية مكتملة الأركان، حيث يتم تحويل العقول المبدعة إلى أوعية تخزين بدلاً من تدريبها على حل المشكلات المعقدة والتفكير النقدي والذكاء الاصطناعي المتقدم والعلوم الكمومية. البرهان العلمي القادم من علم الأعصاب الإدراكي ينسف فكرة المنهج الموحد، فكل دماغ بشري يمتلك بصمة تعلم فريدة تشبه بصمة الإصبع، والذكاء الاصطناعي اليوم قادر على تخصيص التعليم لكل فرد بناءً على سرعة معالجته وميوله الفطرية.

نحن بصدد الانتقال إلى التعلم السائل، حيث تختفي الأسوار الفيزيائية والمنهجية ليصبح المجتمع بأسره المصانع، والمختبرات الرقمية، والمزارع، والمكتبات الرقمية وهو الفصل الدراسي الحقيقي. البيانات تشير إلى أن الطلاب الذين خضعوا لنماذج التعلم الذاتي الموجه تفوقوا في اختبارات الإبداع بنسبة 45% على أقرانهم في المدارس التقليدية، رغم قضائهم ساعات دراسة أقل بكثير. في مدارس بلا أسوار، المعلم ليس مصدراً للمعلومة بل هو مهندس للفضول ومنسق ومستشار للرحلة المعرفية. المحور الثاني يتعلق بانهيار إمبراطورية الشهادات الورقية.

لقد سقطت قدسية الشهادة الجامعية التي كانت تضمن الوظيفة، وحلّ محلها الائتمان المهني الرقمي. كبرى شركات التكنولوجيا بدأت بالفعل في إلغاء شرط الشهادة الجامعية، مفضلة محفظة المهارات والمشاريع الحقيقية. الثورة الحقيقية تكمن في تفكيك الوحدات التعليمية، حيث يمكن لطالب الإعدادية تحصيل المعرفة الذكية من جامعة هارفارد في الفيزياء، ومن محرك جوجل في البرمجة، ومن مختبر عالمي في الزراعة العضوية، ودمجها في هوية مهنية فريدة ومستمرة مدى الحياة. هذا التحول سيؤدي حتماً إلى انهيار إقطاعية الجامعات والكليات والمعرفة التي تجاوزها الزمن قبل أن تطبع على الورق. أما المعضلة النفسية والاجتماعية فهي العزلة داخل الحشد. تشير الدراسات النفسية إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين الطلاب بنسبة 30% بسبب ضغوط الاختبارات المعيارية التي لا تقيس الموهبة بل تقيس القدرة على الامتثال والطاعة العمياء، بينما في المدارس التي هدمت الأسوار، يتم استبدال المنافسة الشرسة بالتعاون العالمي العابر للحدود.

وهنا يمكن لطالب في قرية نائية أن يشارك في مشروع بحثي مع فريق في «وادي السيليكون» عبر الواقع المعزز (AR)، مما يكسر احتكار الجغرافيا للموهبة. البرهان هنا هو تحول التعليم من أداة للفرز الطبقي إلى أداة للتحرير البشري، حيث المقياس الوحيد هو أثر المنتج، وليس عدد ساعات الجلوس في الفصل. إن الحقيقة الثورية التي ستنتشر عالمياً هي أن التعليم لم يعُد مرحلة نمر بها، بل هو نظام تشغيل نحمله معنا. انهيار أسوار المدارس سيعني تحرير رأس المال البشري من أغلال البيروقراطية التعليمية التي خدمت العصر الصناعي.

والمستقبل لمن يمتلك عقلية المكتشف، وليس لمن يمتلك ذاكرة الملقن. العالم بصدد ولادة الإنسان الكوني الذي يبني معرفته في فضاء مفتوح، بعيداً عن مسارات التعليم المتوارثة التي حولت العلم إلى واجب ثقيل بدلاً من أن يكون شغفاً مقدساً. إذاً، المدرسة القادمة هي العالم بأسره، والمنهج هو الفضول البشري اللامتناهي. فإذا لم يتم هدم جدران «الاعتيادية» ومنطقة الراحة والتمكن الآن، فإننا سنظل ننتج أجيالاً مبرمجة لزمن ولى، في عالم لا يرحم من لا يستطيع إعادة تأهيل وتعليم نفسه في كل صباح. فالحقيقة هي أن العلم أوالمعرفة حق مشروع، وتعقيدات رفض قبول التغيير هي قيود على مستقبل البشرية.

*كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.

