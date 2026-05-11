ريتا كولينز، مع صديقتها كارين هايسلر، أثناء تجهيزهما لتفاصيل مهرجان «اليوم العالمي للمجتمع» في جامعة أوبورن في أوبليكا، بولاية ألاباما الأميركية. كان لدى «ريتا» حلم بعد تقاعدها يتمثل في جمع الكتب والناس معاً في جميع أنحاء البلاد، وتحقق لها ما تريد من خلال سيارة تنقل الكتب، أو مكتبة متنقلة في الهواء الطلق. كولينز بطبعها اجتماعية، وأثناء عرضها للمكتبة المتنقلة، تشعر بالثراء عندما تشارك قصص مغامراتها مع أشخاص في أماكن غير مألوفة لها. ذات مرة، في كولورادو، أعطتها امرأة ليس لديها مال، عشرين بيضة مقابل الحصول بعض الكتب، في مقايضة فريدة هذه الأيام. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)