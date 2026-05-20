استعادة الفلسفة: مدخل العرب إلى الحداثة

يواجه العقل العربي المعاصر مأزقاً وجودياً يتجسّد في غياب الرؤية الكلية الناظمة لمسارات التحديث، حيث تبرز الحاجة الملحّة اليوم لاستعادة الفلسفة كأداة للتحليل والمساءلة الحضارية الرصينة. وتكتسبُ الفلسفة قيمتها بوصفها نمطاً من التفكير الذي يفكك الأزمات المستعصية، ويمنح المجتمعاتِ القدرة على الانتقال من حالة الانفعال بالأحداث التاريخية نحو حالة الفعل الواعي في صياغة المستقبل.

يمثّل الحراك الفلسفي في السياق العربي والإسلامي جسر العبور نحو الحداثة الحقيقية، تلك التي تستند إلى العقل البرهاني والمنطق النقدي، بعيداً عن الركون إلى التفسيرات الأحادية أو القوالب الجامدة التي أورثت العقل شللاً فكرياً طويلاً.

وتتجلى أزمة النهوضِ الراهنة في محاولة استنساخ النماذج الحضارية الغربية دون استيعاب المرتكزات الفلسفية التي أنتجت تلك الحضارة، مما أوجدَ هوة بين الأدوات والمقاصد. فإنَّ استعادة التراث الفلسفي المشرق يُعد مدخلاً استراتيجياً لإعادةِ الاعتبار للذات المفكرة التي تعترف بالنسبية وتؤمنُ بالتعددية الخلّاقة. وبناءً على هذا التصور، يغدو الاشتغال بالفلسفة ممارسة تحررية للوعي من سلطة الأوهام التراثية والجمعية، ويمهّدُ الطريق لصياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المستنيرة، ويحترم قيمة الإنسان كفردٍ فاعل في مجتمعه، ضمن إطار من العقلانية التي لا تصطدم بجوهر الإيمان، بل ترفده بالبصيرة والبرهان.

يُسهم النضج الفلسفي في تشكيل بيئة ثقافية قادرة على استيعاب قيم ومفاهيم العصر الكبرى، مثل المواطنة، والتعددية، والتعايش، والاعتدال، ضمن سياق يتصالح مع العقل والواقع. وبدلاً من الاكتفاء بالنتائج الجاهزة، تمنحُنا الفلسفة قدرةً على إنتاج الأسئلة الجوهرية التي تحركُ الساكن في الفكر الاجتماعي والثقافي، وتجنبنا السقوط في فخاخ الأيديولوجيات المنغلقة. ويبرز هنا فكر «ابن رشد» كعلامة فارقة في تقرير «الاتصال» لا الانفصال بين الحكمة والشريعة، حيث أكّدَ في أطروحاته الخالدة أنَّ الحق لا يضادّ الحق، بل يوافقه ويشهد له، مما يثبتُ تاريخياً أنَّ التفكير الفلسفي كان دوماً في قلب التجربة الحضارية الإسلامية ولم يكن طارئاً عليها أو مناقضاً لثوابتها.

وتؤكد التحولات التاريخية الكبرى أنَّ أيّ انبعاث حضاري يفتقد للعمق الفلسفي يظلّ بناءً هشاً قابلاً للانهيار أمام عواصف الأزمات، ذلكَ أنَّ الفلسفة هي الروح التي تمنح المادة اتجاهَها الأخلاقي والإنساني. كما يمثل استنبات الدرس الفلسفي في الفضاءات التعليمية صمام أمان ضدّ التسطيح المعرفي، ووسيلة لتعزيز قيم العلم والإيمان القائم على الفهمِ الرصين. ومن خلال استحضار إسهامات «الفارابي» في رسم معالم المدينة الفاضلة، ندرك كيف صاغَ العقل المسلم قديماً رؤى سياسية واجتماعية تدمجُ بين نواميس الوحي الإسلامي ومقتضيات العقل المدني، محققاً بذلك توليفة حضارية فريدة تؤكد مرونة الفكر وقدرته على التجدد المستمر دونَ فقدان الهوية.

تظلّ النهضة الثقافية المنشودة ناقصة ما لم تتخذ من الفلسفة ركناً ومنطلقاً أساسياً، فهي الكفيلة بصياغة منظومة قيمية صلبة تواكب إيقاع العصر وتحديات الحداثة. ويعتمد الرهان الحقيقي لاستعادة الحضور العربي والإسلامي في المشهد الفكري العالمي على شجاعة التفكير، والقدرة على ممارسة التأمل العميق في شروط الوجود المعاصر. وإنَّ التصالح مع الفلسفة هو في حقيقتهِ استعادة لروح «الفيلسوف الكِندي» الذي رأى في البحث عن الحكمة غايةً فاضلة تسمو بالإنسان.

سيشكّل انبعاث الفلسفة مجدداً لحظة عبور نحو أفق معرفي أكثر اتزاناً، تُستعاد فيه مركزية العقل بوصفه ركيزة للوعيِ الحضاري الرشيد. ومع هذا التحول، تتبلور مرحلة تُعلي من قيمة التفكير النقدي المسؤول، وتربط التقدمَ الإنساني بعمق الفكرة ورصانةِ المقصد، بما يؤسسُ لبناء اجتماعي متماسك تتناغم فيه الغايات الرفيعة مع الوسائل النبيلة.

*كاتب إماراتي