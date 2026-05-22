صيادو سمك «الشاد» وهم يستخدمون جماعياً «الشباك الجرّافة» التي كان يستخدمها صيادو القرن الثامن عشر، وذلك خلال «مهرجان الشاد» المنظم خلال الآونة الأخيرة في لامبرتفيل بولاية نيو جيرسي الأميركية. وكان سمك الشاد يُعتبر في الماضي منقذاً خلال حرب الاستقلال الأميركية، إذ تزعم الأسطورةُ التاريخية الشهيرة أن سمك الشاد أنقذ جيشَ الثورة الأميركية بقيادة جورج واشنطن من الهلاك جوعاً. لكن الشاد أصبح نادراً الآن، من دون أن يمنع ذلك عشاقَه من البحث عنه باستخدام الشباك الجرافة القديمة. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

