إيران وخلطة «النووي» في المضيق

يبدو أن إيران لا زالت تعيش في جلباب الحرب العراقية في ثمانينيات القرن الماضي التي تعاني منها حتى الساعة، وتظهرها في أزمتها المنعكسة على الداخل بصورة غير مسبوقة.الاقتصاد الإيراني يئن تحت وطأة الحرب، إضافة إلى سياط العقوبات الدولية المفروضة على طهران، لما تنتهجه من سياسات مزعزة للاستقرار الإقليمي، والنتيجة اقتصاد متدهور رغم الثراء النفطي، وشعب يعاني جراء تدهور ظروفه المعيشية.

الإيرانيون يشكون مر الشكوى من لهيب الأسعار ونار النظام المسلط عليهم من جبروت «الباسيج»، وهم لم يصدقوا أنهم تخلصوا من «سافاك» نظام الشاه.

سلّط المحلل الإيراني جمشيد أسدي في تقرير له الضوء على خفايا تغطرس الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني، وأوضح ما يقوم به الحرس الثوري من خطوات من أجل تعاظم ثرواته من الكسب غير المشروع والتغلغل في شرايين الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحرس الثوري بعد سيطرته الكاملة على الأدوات والمؤسسات العسكرية في إيران، وكذلك إحكام قبضته الأمنية على سائر المنابر السياسية والحزبية، بدأ يتطلع للتغطرس من خلال التحكم في مفاصل الاقتصاد الوطني والسيطرة على منابع ومصادر رؤوس الأموال ومشروعات الدولة كافة.

من يصدق بأن إيران الغنية بالنفط والثروات الطبيعية، يعيش شعبها تحت وطأة ظروف خانقة اقتصادياً، ولا يوجد أي أثر للرفاهية أو الثراء على أوضاع الشعب الإيراني.

كلما أراد الشعب الإيراني أن يرفع صوته الهامس، استخدم النظام سوط «الأمن القومي» المعرّض للخطر، ويلوح بـ«النووي» وكأنه كل إيران يجب أن يُصهر في أفرانه. خطة إيران المستقبلية مع النووي طويل المدى، فهي وضعت نهايتها في عام 2040، لا نعرف خبايا هذه الخطة، إن كانت ستودي بالعالم إلى إيران «نووية»، تنضم للنادي النووي، أم إيران خاوية كلياً منه،، وهل الصبر الاستراتيجي العالمي، يتصبّر على خطة إيران حتى النهاية؟!

المأزق في «حرب المضيق» الآن أعمق لأن إيران خلطت الملف النووي بأحداث مضيق هرمز، حين قامت بتضييق هذا الشريان على العالم أجمع، وأصبح الحل لغزاً سياسياً مع أن الحل الجذري منصوص عليه في قانون البحار الدولي، بأن لا أحد له حق التصرف في هذا الشريان الحيوي، ولا حتى الدول المتشاطئة.النظام الإيراني لن يستطيع خداع العالم مرة أخرى، من خلال التركيز على حرية الملاحة في مضيق هرمز بدلاً من التركيز على البرنامج النووي الإيراني ومخاطره الإقليمية والعالمية.

ولا بد من تسوية أزمة البرنامج النووي الإيراني من خلال حسم الملفات الأخرى كالصواريخ البالستية والمُسيّرات والأذرع الميليشياوية والتدخلات المزعزعة لاستقرار دول المنطقة، كل هذه الملفات لابد من حسمها مرة واحدة، وإلا فالتوتر يظل قائماً جراء هذا النظام الإيراني المنفلت والمنتهك للقوانين الدولية، والمستمر في ابتزاز المجتمع الدولي عبر مضيق هرمز. وقد لخص معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال مشاركته بمؤتمر «جلوبسيك» للأمن العالمي في براغ، هذا النوع من الابتزاز المجرّم دولياً بقوله إن: «المنطقة تحتاج لحل سياسي، وإن جولة أخرى من القتال بين الولايات المتحدة وإيران ستؤدي لزيادة تعقيد الأمور، واحتمالات التوصل لاتفاق من عدمه متساوية، ما يقلقني هو أن الإيرانيين يميلون دائماً للإفراط في التفاوض».

قرقاش يرى أن «المسؤولين الإيرانيين أضاعوا الكثير من الفرص على مر السنين بسبب ميلهم إلى المبالغة في تقدير أوراقهم، وآمل ألا يفعلوا ذلك هذه المرة. تركيز المفاوضات فقط على التوصل لوقف لإطلاق النار يخاطر بتمهيد الطريق لنشوب صراعات في ما بعد إذا لم يتوصل الجانبان لحل للأسباب الجذرية، وأي سيطرة على مضيق ‌هرمز ستشكل ‌سابقة خطِرة بتسييس الممر المائي الاستراتيجي ووضعه تحت نفوذ إيران، وأي تغييرات في وضع ‌المضيق سيكون لها تبعات عالمية خطرة، ويجب ​أن يعود كما كان قبل الحرب، بصفته ممراً مائياً دولياً يضمن حرية تدفق إمدادات الطاقة والتجارة وحركة الملاحة البحرية».

*كاتب إماراتي