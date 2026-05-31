حضور فاعل لـ«تريندز» في وارسو

تتنامى الحاجة إلى الحوار البنّاء بين المجتمعات والشعوب كلّما ازدادت القضايا المطروحة تعقيداً وتشابكاً، واتسعت مساحة الغموض المحيطة بأبعادها وتداعياتها. وفي ظل الثورة المعرفية المتسارعة، والتطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتدفق المستمر للمعلومات والبيانات على مدار الساعة، لم تَعُد القيمة الحقيقية تقتصر على امتلاك المعلومات أو تحليل المواقف والسياسات فحسب، بل أصبحت تتمثّل في القدرة على بناء فهم مشترك لها.

ومن هنا، تَبرز أهمية الحوار المعرفي والعلمي بوصفه أداة أساسية لتعزيز التفاهم، وتقريب وجهات النظر، وصياغة رؤى أكثر اتزاناً تجاه القضايا والتحديات المعاصرة.ومن هنا، أصبح الحضور المعرفي لـ«مجموعة تريندز» في منتديات الكلمة والمحافل الفكرية والبحثية العالمية هدفاً أساسياً لها ضمن نطاق سعيها لبناء تفاهمات فكرية مع النخب والأوساط الثقافية الدولية لتفكيك تعقيدات القضايا الدولية المطروحة، وتعزيز الفهم المشترك حولها.

وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة المجموعة في فعاليات «معرض وارسو الدولي للكتاب 2026» في بولندا، الذي أُقيم خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو، لتجسّد دورها المحوري في مدّ جسور التواصل بين الشعوب والثقافات، وتعزيز الحوار الحضاري البنّاء، كما عكست التزامها بمواصلة الإسهام في ترسيخ قيم التفاهم والتقارب الإنساني في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات متزايدة تستدعي تعزيز ثقافة الحوار والانفتاح، بما يُسهم في احتواء الأزمات وخفض حدة التوترات، التي باتت تطبع جانباً مهماً من العلاقات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت مشاركة «مجموعة تريندز» في فعاليات معرض وارسو عبر أنشطة عدة، أهمّها الجناح المعرفي، الذي عرضت من خلاله نحو 450 عنواناً بحثيّاً متخصّصاً في دراسات السياسة العامة والدراسات الاستراتيجية والاستشرافية أصدرها «تريندز للبحوث والاستشارات»، كما أطلق المركز النسخة الإنجليزية من «مؤشر القوة الدولية للإخوان المسلمين 2025»، حيث تم تنظيم حوار شامل ونقاش معمّق حول ما يتضمّنه التقرير من مؤشرات وتحليلات لنفوذ الجماعة على المستوى الدولي.

وبالتوازي مع ذلك، نظّمت «تريندز غلوبال» حلقة نقاشية شبابية بعنوان «صنع الغد: أصوات الشباب، تأثير عالمي»، حيث شارك باحثو «تريندز» الشباب بفاعلية في الحوار مع نظرائهم من الشباب في بولندا، وقدّموا إسهامات معرفية مميزة بشأن استكشاف الآليات، والسبل التي تسهم من خلالها الأجيال الصاعدة في تشكيل الخطاب العام، وإثراء الثقافة، وتوجيه مسار الحوار الدولي، في ظل عالم يموج بالتغيّرات المتسارعة.

وتضمّن جدول أعمال «تريندز غلوبال» تنظيم سلسلة من الزيارات المؤسّسية على هامش المعرض، التي هدفت إلى تعزيز التواصل مع أبرز المؤسّسات البحثية والسياسية البولندية لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي. وشملت هذه اللقاءات مؤسّسة كازيمير بولاسكي، والمعهد البولندي للشؤون الدولية، أحد أبرز مراكز الفكر في وارسو، لبحث التعاون في مجالات الطاقة، والأمن المائي، والتحضير لـ«منتدى وارسو للأمن».

إنّ حرص مجموعة «تريندز» على المشاركة القوية في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، الذي يُعدّ أحد أبرز الفعاليات الثقافية والأدبية في شرق أوروبا، يجسّد رغبتها في مراكمة النجاحات والإنجازات التي تحقّقت ضمن تحرّكات وجهود فكرية وثقافية وبحثية بدأت منذ سنوات، وشملت مختلف دول العالم شرقاً وغرباً لتحقيق رؤيتها في دعم الفكر والتحليل الاستراتيجي، وتعزيز الحوار المعرفي على المستوى الدولي.

إنّ الحضور القوي لـ«تريندز» في معرض وارسو الدولي 2026 يُمثّل خطوة نوعية مهمّة ضمن الخطط الاستراتيجية للمجموعة لترسيخ حضورها وتأثيرها الفاعل ضمن المنظومة المعرفية للبحث والنشر، إضافةً إلى تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم البحثية، بما يصبّ في الإسهام في بناء الكوادر الوطنية وتمكينها، ودعم صناعة القرار والتخطيط والسياسات الوطنية في مختلف المجالات والقطاعات.

ولا شكّ أن مجمل هذا المشاركات والأدوار التي تضطلع بها «مجموعة تريندز» يعكس تنوعاً ثريّاً عميقاً، ويجسّد عمق ورسوخ ونضج رسالتها المعرفية والبحثية والفكرية، وتشهد على دورها الحيوي المؤثّر في إثراء الحراك الثقافي والفكري والبحثي عالميّاً.

*باحثة - مركز تريندز للبحوث والاستشارات.