أحد الباحثين من جامعة تينيسي الأميركي يختبر متانةَ عيّنة من العشب الصناعي الذي يغطي أرضيات ملاعب كرة القدم، بالتزامن مع انطلاق مباريات كأس العالم في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومن الاشتراطات الأساسية في استضافة هذه المناسبة الكروية العالمية التي تجري كل أربع سنوات، أن تُقام جميع مبارياتها على عشب طبيعي يوفر للاعبين سطحاً ثابتاً قدر الإمكان. وهذا ما دفع جامعة تينيسي للمشاركة في دراسات استمرت أعواماً بغية التوصل لإنتاج عشب صناعي يكون مماثلاً للعشب الطبيعي في خصائصه الفيزيائية على الأقل.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

