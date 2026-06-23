في ولاية ولاية ميناس جيرايس، البرازيلية ينقل أحد العمال حبوب القهوة خلال عملية حصاد في بلدة جاكوتينغا. وعلى الرغم من الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات القادمة من البرازيل التي تبلغ 50 في المائة، فإن حبوب القهوة لم ترفع أسعارها سوى 13 في المائة. ويراهن تجار القهوة على أن الحصاد القياسي في البرازيل، سيخفف من أزمة الإمدادات العالمية، لكن مزارعي القهوة في البرازيل، حيث أكبر المزارع المنتجة في العالم، لا يبدون استعجالاً في بيع محصولهم مما يضغط على الإمدادات في الدول المستهلكة. (الصورة من خدمة واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن).

