رحلة التطرُّف.. من الاضطراب الداخلي إلى العنف المؤدلج

تبدأ أخطر التحولات في التاريخ من فكرة تستقرُّ عميقاً داخل الوعي، ثم تتحول مع الزمن إلى عدسة يرى الإنسان عبرها العالَمَ والناسَ والمعاني. ومن هنا يغدو التطرّفُ ظاهرةً تتجاوز حدودَ الأمن والسياسة، إذ يرتبط ببنية نفسية ومعرفية معقّدة تُعيد تشكيلَ الإدراك الإنساني تدريجياً، حتى يصل الفردُ إلى حالةٍ يرى فيها العنفَ طريقاً للخلاص، ويرى الخصومةَ قدَراً وجودياً يحيط به من كل اتجاه. وعند هذه اللحظة، يتحول العقلُ من فضاء للتأمل إلى ساحة مشتعلة بالمخاوف والتصورات المغلقة.

وتكشف الدراساتُ النفسيةُ أنَّ الشخصيةَ المتطرفةَ تنشأ غالباً داخل بيئات يختلط فيها الشعورُ بالهشاشة مع الحاجة الحادة إلى اليقين والانتماء. فحين يعيش الإنسان قلقاً وجودياً، أو شعوراً بالاغتراب وفقدان القيمة، يصبح أكثر استعداداً لاحتضان الخطابات التي تمنحه معنى حاداً ومباشراً للحياة. ومن ثمَّ تظهر الجماعات المتشدّدة بوصفها ملاذاً نفسياً يمنح الفردَ شعوراً بالقوة والاصطفاء، ويخلق داخله إحساساً متضخِّماً بالرسالة التاريخية. وهكذا تتكوّن شخصية ترى العالَمَ مِن خلال ثنائية حادة، جماعة طاهرة في مواجهة عالم منحرف، ورسالة مقدسة في مواجهة تهديد دائم!

وفي عُمق الدماغ الإنساني، تتشكل مع الزمن أنماطٌ عصبيةٌ تغذِّي هذا المسارَ. فالعقل الذي يعيش طويلاً تحت تأثير الخوف والتعبئة المستمرة يَدخل حالةَ استنفار دائم، حيث تنشط المراكزُ المرتبطة بالتهديد والانفعال، بينما تتراجع المساحاتُ المرتبطة بالتأمل النقدي والاتزان الفكري. ومع تكرار الصور العنيفة والخطابات التحريضية، تتكرس استجابةٌ عصبية تجعل الإنسانَ أكثر ميلاً للعدوان وأشد قابليةً لتبرير القسوة. وضمن هذا السياق، يتحول التطرّفُ إلى حالة نفسية مغلقة تعيد إنتاجَ ذاتها بصورة مستمرة.

ثم تأتي الأيديولوجيا لتمنح هذا الاضطرابَ النفسي غطاءً فكرياً وأخلاقياً. فالتنظيمات المتشددة تمتلك قدرة عالية على صناعة السرديات الكبرى، حيث يجري تصويرُ الصراع بوصفه معركةً نهائية بين الخير والشر، وتُستثمر النصوص والشعارات والرموز من أجل إعادة تشكيل الوعي الجمعي. ومع هذا البناء الفكري، يشعر المتطرفُ بأنَّه يؤدّي مهمةً ساميةً تتجاوز حدودَ الفرد العادي، فتغدو الطاعةُ فضيلةً، ويغدو العنفُ ممارسةً تحمل في نظره معنى أخلاقياً ورسالةً خلاصية.

وعلى امتداد هذا المسار، يفقد الإنسانُ تدريجياً قدرتَه على رؤية الآخر بوصفه كائناً إنسانياً مستقلاً يمتلك حقَّه الطبيعي في الاختلاف. وتتآكل المسافةُ الفاصلة بين الفكرة والفعل، حتى يُصبح القتل نتيجةً منطقيةً داخل النَّسق الفكري المُغلق. فالإرهاب يبدأ لحظة انهيار الحس الإنساني في الوعي، وتبدأ معه عملية تحويل البشر إلى رموز وأهداف وعناوين مجردة من القيمة الشعورية والأخلاقية.

وتساعد البيئات المنغلقة على تسريع هذا التحول، خصوصاً حين يَضعف التعليمُ النقدي، وتَضيق مساحاتُ الحوار، وتُفتقد مفاهيم التعددية. كما يؤدي الإعلام التحريضي والمنصات الرقمية المعزولة دوراً محورياً في تكريس العزلة الفكرية، حيث يعيش الفرد داخل دائرة مغلقة تعيد تدوير الفكرة ذاتها حتى تبدو حقيقة مطلقة. ومن هنا يظهر التطرّفُ بوصفه أزمةَ وعي ومعنى قبل أي توصيف آخر.

ويظلّ بناء العقل النقدي الطريق الأعمق لحماية المجتمعات من هذه الظاهرة، إذ تمنح الفلسفةُ والعلومُ الإنسانيةُ الإنسانَ قدرةً على فهم التعقيد، واستيعاب التعدد، وممارسة التأمل الرّصين في الأفكار والوقائع. ومع ترسيخ قيم المواطنة والاتزان المعرفي، تتشكل بيئة ثقافية أكثر قدرةً على إنتاج إنسان يرى في الحوار قيمةً حضاريةً، وفي الاختلاف مساحةً تُثري التجربة الإنسانية وترتقي بها نحو أفق أكثر نضجاً واتّزاناً.

*كاتب إماراتي