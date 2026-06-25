عامل يستخدم آلةَ تلميع لإعادة طلاء ألواح خشبية مُعاد تدويرها في منشرة أخشاب في بلدة «باين بلينز» بولاية نيويورك الأميركية. وقد شهد النشاط التجاري الأميركي نمواً عالياً خلال الفترة الأخيرة، مدفوعاً بارتفاع الطلب. لكن نمو الطلب على السلع والخدمات يواجه تحدياً جديداً، ألا وهو نقص اليد العاملة جراء السياسات المناهضة للمهاجرين غير الشرعيين الذين طالما شكّلوا العمود الفقري لقطاعات بعينها مثل قطاع البناء والتشييد، الذي تضرر بسبب مداهمات تنفذها الأجهزةُ الفيدرالية المعنية بمكافحة الهجرة السرية. (الصورة من خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»)