طرود للشحن في روبينسفيل بولاية نيوجيرسي الأميركية قبل اتجاهها إلى عناوين المتسوقين، الذين يختارون بضائعهم عن طريق الإنترنت. وبحلول الأول من يوليو سيطبق الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية بقيمة 3 يورو على كل منتج يقل سعره عن 150 يورو (ما يعادل 172 دولاراً)، وسيبدأ المستهلكون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بالشعور بضغط ارتفاع تكاليف التسوق عبر الإنترنت. وهي خطوة تهدف إلى إبطاء تدفق البضائع منخفضة السعر القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي من خلال مواقع التسوق عبر الإنترنت.

(الصورة من خدمة واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن).

