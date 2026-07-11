عودة حلم الطيران المدني الأسرع من الصوت

يعيد إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إحياء حلم الركاب الذين يطيرون أسرع من سرعة الصوت بعد أن اقترحت مؤخراً رفع الحظر عن الرحلات الأسرع من الصوت فوق البر، والذي كان سارياً منذ أكثر من خمسة عقود.

المحفز لتغيير القاعدة أصبح متاحاً الآن للتعليق العام، يأتي من بيانات تم جمعها على رحلات طائرة ناسا X-59، وهي طائرة تجريبية أسرع من الصوت بنتها شركة لوكهيد مارتن. بدأت هذه الطائرة النفاثة الطويلة والأنيقة الطيران في أكتوبر لاختبار تصميم يخفف من صوت الانفجار الذي يحدث عند كسر الطائرة حاجز الصوت بسرعة 1ماخ، والذي يبلغ سرعته حوالي 678 ميلاً في الساعة على ارتفاع 30000 قدم. طائرة X-59 تطير بسرعة 1.4 ماخ، وتقلل من صوت الانفجار إلى صوت منخفض لا ينبغي أن يزعج الناس على الأرض كثيراً.

لم يتمكن الركاب التجاريون من كسر حاجز الصوت منذ تجربة طائرة الكونكورد، التي عملت من 1976 إلى 2003. كانت محركات الطائرة الأربعة تستهلك الوقود عند سرعات منخفضة، وكانت الطائرة تهز النوافذ وتطلق إنذارات السيارات عند الهبوط أو الإقلاع. تم اقتصر استقبال الطائرة على عدد قليل من المطارات بسبب الضوضاء وخرجت من الخدمة بسبب الأسباب الاقتصادية وإجراءات السلامة، خاصة بعد حادث وقع في يوليو 2000 أودى بحياة جميع الركاب والطاقم البالغ عددهم 109 بالإضافة إلى أربعة أشخاص على الأرض بعد الإقلاع بفترة وجيزة قرب باريس.

ولن يكون هناك اندفاع جنوني لبناء مثل هذه الطائرة، ومن غير المرجح أن تبدأ بطائرة ركاب. وإذا تم رفع الحظر البري في الولايات المتحدة وأوروبا فمن المرجح أن يعود السفر المدني الأسرع من الصوت من خلال الطائرات الخاصة.

قال رولاند فينسنت، مستشار الطيران، في مقابلة: إن السوق كبير بما يكفي بين الأفراد ذوي الثروات العالية، ومشغلي أساطيل الطائرات الخاصة، ورؤساء الدول - العملاء المستعدون لدفع ثمن مرتفع مقابل السرعة أو التفاخر - لتوفير الحجم المطلوب لتكون مثل هذه الطائرة مربحة. قال فينسنت، الذي عمل على العملاء لدراسة فرص الطيران الأسرع من الصوت، سيتعين على المهندسين إيجاد طريقة لابتكار ذلك التصميم الأنيق الذي يوفر مساحة في المقصورة لثمانية ركاب على الأقل.

المحرك الأول لإحياء قطاع الطائرات المدنية الأسرع من الصوت، هو طائرة خاصة ناجحة تكسر حاجز الصوت لتمهيد الطريق لأحد أكبر شركات تصنيع الطائرات لدخول الساحة في نهاية المطاف، مما يوسع السوق إلى مئات من عملاء الطيران وحجم مبيعات أعلى بكثير.

فقط عدد قليل من صانعي الطائرات لديهم التمويل والسمعة والمهارة الهندسية لاتخاذ الخطوة الأولى. تعد شركة Gulfstream التابعة لشركة جنرال دايناميكس أكبر شركة أمريكية لتصنيع الطائرات الخاصة من حيث الإيرادات، وقد درست تصميماً أسرع من الصوت بالشراكة مع ناسا، بما في ذلك اختبارات على مسارها الهادئ الشهير. تصنع شركة داسو للطيران الفرنسية طائرات كبيرة للشركات وطائرات عسكرية أسرع من الصوت. تصنع شركة تكسترون طائرات خاصة صغيرة، بما في ذلك طائرات سيسنا وطائرات التدريب العسكرية.

تنتج شركة «بومباردييه» الكندية أكبر طائرة نفاثة مخصصة للشركات، وتبيع بعضاً من أشهر نماذجها للجيوش. وفي الواقع، تتفاخر بومباردييه بأن «جلوبال 8000» هي الآن أسرع طائرة مدنية في العالم بسرعة قصوى تصل إلى 0.95 ماخ، أي أسفل حاجز الصوت مباشرة. وشركة إمبراير SA البرازيلية تُصنّع الطائرات الخاصة، والطائرات الصغيرة للركاب والطائرات العسكرية. وبدأت الشركة هذا العام في تجميع طائرات عسكرية أسرع من الصوت، مع شريكتها ساب، في البرازيل.

كل من إيرباص SE وبوينغ كو. تصنعان طائرات ركاب كبيرة وطائرات عسكرية. يمكنك أن تراهن أنه عندما تصبح التكنولوجيا ناضجة بما يكفي لإنتاج طائرة ركاب أسرع من الصوت مربحة، ستكون في المقدمة.

المفتاح لأي مشروع أسرع من الصوت سيكون صانعي المحركات، وهم مجموعة أكثر تنوعاً. بعض هذه الشركات تقوم بتصنيع محركات الطائرات التجارية ومحطات الطاقة العسكرية للطائرات المقاتلة الأميركية والأوروبية. تصنع شركتا هانيويل إيروسبيس وويليامز إنترناشونال محركات للطائرات الخاصة الصغيرة. من دون صانع محركات رائد كشريك، أي جهد لبناء طائرة مدنية أسرع من الصوت ليس مشروعاً جاداً.

لقد مرت الصناعة بهذا الطريق من قبل. وكان روبرت باس ملياردير من تكساس أسس وموّل شركة آيريون، وهي شركة ناشئة في مجال الطائرات الخاصة التي تطير بسرعة أسرع من الصوت تعاونت مع جنرال إليكتريك كشريك في مجال المحركات. كان لدى الشركة عملاء، من بينهم مشغلو أساطيل الطائرات الخاصة لطائراتها AS2 التي تبلغ قيمتها 120 مليون دولار والتي ستطير بسرعة ماخ 1.4. كانت آيريون تسعى لجمع رأسمال لمصنع تجميع في فلوريدا وقد وقعت عقداً مع بوينغ كشريك تصنيع. فشل هذا التمويل، وأغلقت شركة آيريون فجأة في عام 2021. هذا الفشل ألقى سحابة سوداء على الصناعة حول المخاطر العالية لحلم الأسرع من الصوت.

سيتم تقليل المخاطر قليلاً مع وجود لوائح تسمح للطائرات الأسرع من الصوت بالإقلاع والهبوط في معظم المطارات حول العالم.

يمكنك أن تراهن أن صانعي الطائرات في محادثات مبكرة مع صانعي المحركات حول جدوى طائرة أسرع من الصوت ستكلف مليارات الدولارات لتطويرها.

*كاتب أميركي متخصص في قطاع النقل

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»