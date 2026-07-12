الاستدامة البحرية

في بلدة «ياشاتس» الساحلية بولاية أوريغون الأميركية، يظهر البروفيسور «بروس مينج»، من جامعة ولاية أوريغون، رفقةَ طالبة علم الأحياء البحرية «كيتي رمزي» وهما يجريان دراسة ميدانية على نجوم البحر المنتشرة فوق الصخور. ويقوم الباحثان بوزن وقياس أحجام هذه الكائنات الحية وسط ضباب كثيف يغطي الشاطئ. وتكتسب هذه الأبحاث أهميةً بالغة في وقتنا الراهن، حيث تُعد نجوم البحر من «الأنواع الرئيسية» التي تساهم في ضبط التوازن البيئي البحري، ولذا فمن شأن حمايتها الإسهام في استدامة الثروة السمكية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية.

(الصورة من خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»)

