الذكاء الاصطناعي وردود الفعل السلبية

دخل الجدل الدائر حول الذكاء الاصطناعي مرحلةً جديدةً أكثر حدة. ففي جميع أنحاء العالم، تتصارع الحكوماتُ والشركات والأشخاص العاديون مع سؤال يزدادُ إلحاحاً يوماً بعد آخر: كيف يمكن للمجتمع أن يجني الفوائدَ الهائلةَ للذكاء الاصطناعي، مع الحد من مخاطره في الوقت نفسه؟ ونادراً ما نجد مَن يستهين بقدرات هذه التكنولوجيا، فالذكاء الاصطناعي يَعد بتحقيق تقدم في مجالات الطب والتعليم والبحث العلمي والنقل، بجانب مجالات أخرى لا حصر لها. إلا أن سرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي تولّد ردودَ فعل سلبية من المرجح أن تتفاقم خلال السنوات المقبلة.

ويتمحور النقاشُ حول مسألة السيطرة، فشركات التكنولوجيا التي استثمرت مليارات الدولارات في أبحاث الذكاء الاصطناعي تتردد في السماح بتدخل حكومي مفرط. وفي المقابل، تتزايد مخاوفُ الحكومات من إمكانية إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطة إجرامية أو نشر معلومات مضللة أو التجسس أو الهجمات الإلكترونية أو لأغراض عسكرية معادية. ويكمن التحدي في غياب إطار دولي شامل ينظم كيفية تطوير التكنولوجيا ونشرها، ما ينتج عنه حالة من عدم اليقين في وقت تتسع فيه قدرات الذكاء الاصطناعي بوتيرة مذهلة.

ولا يقتصر الجدل على التكنولوجيا نفسها، فالذكاء الاصطناعي يتطلب بنيةً تحتيةً ضخمةً، من مراكز البيانات وشبكات الكهرباء وإمدادات المياه، حيث تستهلك تلك المرافقُ كمياتٍ هائلةً من الطاقة، كما تحتاج غالباً إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد أجهزة الكمبيوتر. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، تتزايد مخاوفُ المجتمعات المحلية بشأن الأثر البيئي والاجتماعي لهذه التطورات. ويتم شراءُ مساحات شاسعة من الأراضي لبناء مراكز البيانات، في المناطق الريفية على الأغلب، حيث يمكن الحصول على الأراضي الزراعية بأسعار زهيدة نسبياً. وقد حقق بعض ملاك الأراضي ثروات طائلةً من بيع ممتلكاتهم العقارية، لكن العديدَ من السكان المجاورين لا يرون فائدةً ماليةً تُذكر. بل يساورهم القلقُ بشأن ازدياد الضوضاء، والضغط على الموارد المحلية، والتغيرات في المشهد الطبيعي، والعواقبُ البيئية طويلة الأجل. ومع تزايد المعارضة، بدأ القادة السياسيون بالاستجابة. فقد اتخذت حاكمة نيويورك، كاثي هوتشول، إجراءً بتعليق الموافقة على مشاريع إنشاء مراكز البيانات الضخمة حتى يتم تقييم أثرها الأوسع. بينما تَظهر نقاشاتٌ مماثلةٌ في أماكن أخرى، ومِن المرجّح أن تنتشر على نطاق أوسع.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تزداد فيه المجتمعاتُ اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية، إذ أصبحت المهام اليومية التي كانت تبدو بسيطة في الماضي، تتطلب الآن هواتف ذكية وتطبيقات وكلمات مرور ورموز تَحقُّق وتحديثات برمجية مستمرة. ويجد الكثيرون، لاسيما كبار السن، هذا التحول محبطاً ومرهقاً. وغالباً ما يعتمدون على أفراد أسرهم الأصغر سناً، الذين نشؤوا في العصر الرقمي، للتنقل في عالم يبدو معقداً بشكل متزايد. ولا يمر يوم دون ورود تقارير عن أعطال برمجية أو انقطاعات في الخدمات أو اختراقات أمنية أو اضطرابات تقنية تُذكرنا بمدى اعتمادنا المتزايد على التكنولوجيا.

لا تقتصر التداعيات على الإزعاج اليومي فحسب، بل أصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في التخطيط العسكري، وجمع المعلومات الاستخباراتية، والأمن القومي. وإذا وقع في الأيدي الخطأ، فقد يزيد من عدم الاستقرار ويخلق تهديدات جديدة للدول والمجتمعات. ومع ذلك، لا يزال هناك غياب للتوافق العالمي حول كيفية إدارة تلك المخاطر.

ويشير التاريخ إلى أن المجتمعات تتكيّف في نهاية المطاف مع التقنيات التحويلية. فقد أحدثت المحركات البخارية والسكك الحديدية والسيارات والسفر الجوي اضطراباً وعواقبَ غير متوقعة. إلا أن القوانين تطورت وتكيّفت المجتمعاتُ بمرور الوقت. وقد يسلك الذكاء الاصطناعي مساراً مشابهاً، لكن الفَرق يكمن في سرعة التغيير غير المسبوقة. ولا يمكن لأحد إدراك إلى أين تتجه هذه التكنولوجيا، وقد تتطور الأحداث بوتيرة أسرع بكثير مِن قدرة الحكومات على الاستجابة.

ولا سبيل إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فالذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً باقياً.. والسؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الحكمة والتنظيم والتعاون الدولي قادرة على مواكبة هذا الابتكار التقني الجديد. فبدونها، قد يصبح الجمع بين الاستثمارات الضخمة وضعف الرقابة والتطور المتسارع للقدرات مجرد وصفة للفوضى والصراعات وتصاعد ردود الفعل العشوائية. وقد تحدد القرارات التي ستُتخذ خلال السنوات القليلة المقبلة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيصبح أحد أعظم إنجازات البشرية، أم أحد أكثر تحدياتها إثارة للقلق.

*مدير البرامج الاستراتيجية في مركز ناشونال انترست - واشنطن