الأميركيون أغنى من أي وقت مضى لكنهم غاضبون

إنها واحدة من أعظم المفارقات في عصرنا: لم يكن الأميركيون أغنى أبداً - أو أكثر سلبية تجاه الاقتصاد. عدد أكبر من الأميركيين أصبح من الطبقة الوسطى العليا أكثر من أي وقت مضى، والآن حتى الأميركيون ذوو الدخل المنخفض أغنى تقريباً بكل المقاييس مقارنة بالأجيال السابقة. ومع ذلك، يقول أكثر من ثلاثة من كل خمسة أميركيين إن الاقتصاد لا يعمل لصالحهم.

وعندما يتعلق الأمر بالرضا العام عن الحياة، تظهر الأبحاث أن الأميركيين يميلون إلى المبالغة في أهمية المال. لقد استغرب الاقتصاديون العلاقة بين الدخل والسعادة لعقود. مفارقة إيسترلين، التي سميت على اسم الاقتصادي التنموي ريتشارد إيسترلين، هي أن الأشخاص الأغنياء يميلون لأن يكونوا أكثر سعادة من الفقراء، لكن الدول الأغنى لا تشعر بالسعادة الأكبر.

أميركا اليوم غنية جداً لدرجة أن الزيادات في الدخل لم تعد تحمل التأثير نفسه. وبمجرد أن وصلنا إلى مرحلة لم نعد نشعر فيها بالجوع، ولدينا مكان للعيش وعمر طويل الأمد، لم تعد فوائد iPhone جديد أو روبوت دردشة ذكاء اصطناعي أفضل مهمة كثيراً.

هذا وقت وفرة مادية. يمكن للأميركيين الحصول على أي شيء يريدونه، أحياناً في اليوم نفسه. لم تعد أجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة، وغسالات الصحون، والسفر بالطائرة، وتكييف الهواء متاحة فقط للأثرياء. ومع ذلك، حتى بالنسبة للأغنياء، لا تزال بعض الخدمات الحيوية - السكن، رعاية الأطفال، التعليم، الطب المتقدم - مكلفة جداً. يمكن أن تكون هذه التكاليف عبئاً بشكل خاص على الأميركيين من الطبقة الوسطى الذين يحصلون على دخل لا يجعلهم مؤهلين للحصول على مساعدات حكومية. وفي الوقت نفسه، أدى التضخم في السنوات القليلة الماضية إلى إدخال المزيد من عدم اليقين الاقتصادي إلى حياة الناس.

ثم هناك التوقعات المتزايدة باستمرار لما يُعتبَر مستوى معيشياً مقبولاً، والتي تتجاوز دخول الأميركيين (التي ترتفع أيضاً). بغض النظر عن مدى راحة الشخص، هناك دائماً مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون ثروة ومكانة أكبر. لا يزال الأميركيون أفضل اقتصادياً من آبائهم، عندما يتم التحكم في التضخم. لكن هناك مجموعة من النخب «المتحركة بشكل نزولي» تأتي من عائلات ثرية وقد تكون من الطبقة الوسطى العليا، لكنها ليست ناجحة مثل آبائهم، ولم يعد بمقدورهم الحصول على العديد من السلع والخدمات التي كان يتمتع بها آباؤهم. الاستياء بين أعلى 19 في المائة وأعلى 1 في المائة ليس، بحكم التعريف، مشكلة تصيب معظم الأميركيين. لكن تلك الـ 20 في المائة العليا لديهم قوة سياسية وثقافية هائلة، خاصة في المناطق الحضرية.

التكنولوجيا تغذي أيضاً شعوراً بعدم الرضا. وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالناس الذين ينشرون عن عطلاتهم الفاخرة أو حقائبهم الفاخرة، أو حتى كعكاتهم الصغيرة الغالية، ومعظم الأميركيين لا يستطيعون تحمل تكلفة هذه الأشياء.

الشعور بالانتماء هو أيضاً عنصر كبير من السعادة. وجدت الدراسات حول مفارقة إيسترلين أنه من المهم للجميع، أغنياء وفقراء، أن يكون لديهم مجتمع يمكنهم الاعتماد عليه. الأمر لا يتعلق فقط بالأمن الاقتصادي. الطفرة الصينية دمرت الوظائف في بعض مناطق أميركا، حتى مع خلق وظائف جديدة في مناطق أخرى وجعلت السلع أرخص. إذا كنت تهتم فقط بالوظائف والدخل، يمكنك القول إن الأمر كان يستحق ذلك. لكن هذا التغيير يجعل الناس أحياناً أكثر عزلة واعتماداً على أنفسهم.

هناك سياسات، مثل إصلاح تقسيم المناطق لجعل الإسكان أرخص، يمكن أن تعالج بعض القلق بشأن الاقتصاد. لكن الكثير من هذا الاستياء له جذور غير اقتصادية، ويشعر السياسيون بالضغط للرد بسياسات تدعي السيطرة على الاقتصاد، وتوفير شعور بالأمان - مثل ضوابط الأسعار، وقيود الهجرة، والرسوم الجمركية، وما إلى ذلك. يجب على الأميركيين أن يكونوا حذرين، إذا كانت هذه هي الحلول، فسيكونون قريباً ليس فقط غير سعداء، بل سيكونون أفقر أيضاً.

*كاتبة متخصصة في الشؤون الاقتصادية - زميل أول بمعهد مانهاتن

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»