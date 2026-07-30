طاقة الرياح.. ضغوط سياسية

معارضة الرئيس دونالد ترامب لمزارع الرياح البحرية موثقة جيداً. في أوائل العقد الثاني من الألفية، رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاسكتلندية عندما منحت إذناً لشركة لبناء توربينات في مرمى نظر أحد منتجعاته. وفي شهادته العلنية على مر السنين، وصف الرئيس توربينات الرياح بأنها «وحوش». لقد قلق بشأن تأثيرها البيئي، وندد بضوضائها، وأعرب عن أسفه لتأثيرها على السياحة.

خسر قضيته في اسكتلندا. الآن، كرئيس أميركي، لديه نفوذ أكبر.

خلال العام الماضي، بذلت إدارة ترامب جهوداً كبيرة لإحباط جهود سلفه لإنشاء صناعة طاقة رياح قبالة سواحل الولايات المتحدة. منذ مارس، أبرم خمس اتفاقيات مع شركات خاصة لإلغاء ما لا يقل عن تسعة عقود إيجار لطاقة الرياح البحرية – وهي استراتيجية تعكس ميل السيد ترامب نحو إبرام الصفقات، والتي يقول محللو السياسات البيئية إنه لم يستخدمها أي رئيس من قبل.

وقد ندد دعاة الطاقة النظيفة بهذه الاتفاقيات. ويجادلون بأن عرقلة مشاريع الرياح ستعيق قدرة البلاد على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وفي الوقت نفسه يلغي تقنية قد تخفض أسعار الطاقة. أما إدارة ترامب، فقد جادلت بأن عودة الرئيس إلى الوقود الأحفوري ستقلل التكاليف وتعزز موثوقية الطاقة.

«الحكومة تقول إننا سنحفّز هؤلاء المطورين على التخلي طوعاً عن عقود إيجار طاقة الرياح البحرية، حتى يتمكنوا من استخدام تلك الأموال بدلاً من ذلك للاستثمار في مشاريع الوقود الأحفوري أو الطاقة التقليدية»، يقول أوستن جاي، الذي يدرس سياسة الطاقة في مركز Advancing American Freedom، وهو مركز أبحاث محافظ. «أرى هذا الصراع ينتقل من إدارة إلى أخرى».

في الصفقة الأولى، وافقت إدارة ترامب على استرداد مبلغ 928 مليون دولار لشركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة مقابل عقدي إيجار لطاقة الرياح البحرية. وفي المقابل، أعادت الشركة استثمار تلك الأموال في الوقود الأحفوري. اتبعت الاتفاقيات اللاحقة نموذجاً مشابهاً، حيث شملت مزارع الرياح من مين إلى نورث كارولينا إلى كاليفورنيا، في مراحل مختلفة من التطوير. بشكل عام، تعهدت إدارة ترامب منذ مارس بإعادة أكثر من 2.7 مليار دولار.

ويقول فيلبس تيرنر، المدعي العام لسياسة الطاقة الأميركية في صندوق الدفاع البيئي: «هذه الاستحواذات، التي تستخدم أموال دافعي الضرائب، تؤثر فعلياً على المستهلكين مرتين»، «إنها تمنع تطوير مصادر كهرباء منخفضة التكلفة – أي طاقة الرياح البحرية. وثانياً، يتم دفع تكاليفها من دافعي الضرائب». ويقول السيد تيرنر إن ما إذا كانت استراتيجية ترامب الجديدة ستؤثر على مصادر الطاقة المتجددة الأخرى لا يزال أمراً غير واضح. قانونية هذا النهج غير واضحة، وليست كل مشاريع الطاقة المتجددة تتطلب مدفوعات إيجار يمكن استردادها. بشكل عام، يمكن للرئيس فقط إنفاق الأموال التي خصصها الكونجرس.

وبالنظر إلى وثائق المشروع، كان من الممكن أن تغذي مشاريع الرياح الملغاة حوالي 7 ملايين منزل في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالطاقة. جميع عقود الإيجار التي يصدرها مكتب إدارة طاقة المحيطات للشركات التي تهدف إلى تطوير الطاقة المتجددة في المياه الساحلية، تم منحها في عهد الرئيس جو بايدن. وضعت إدارته هدفا لتطوير ما لا يقل عن 30 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية، والتي وصفتها بأنها «كافية لتشغيل 10 ملايين منزل» بحلول عام 2030.

وفقاً لوثائق من مكتب إدارة طاقة المحيطات، فإن إدارة بايدن أصدرت خلال فترة ولايتها التي استمرت أربع سنوات، عقود إيجار لما لا يقل عن 23 مزرعة رياح بحرية مقارنة بخمس خلال فترة ترامب الأولى و24 خلال فترة باراك أوباما.

في يونيو الماضي، رفعت سبع ولايات في الشمال الشرقي دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، متهمة إياها بانتهاك القانون الفيدرالي، جزئياً. لم ترد إدارة ترامب بعد على تلك الدعوى. في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت نفس الولايات، بالإضافة إلى ديلاوير، إشعارات بقصد مقاضاة وزارة الداخلية الأميركية (الجهة المسؤولة عن إدارة الأراضي)، بسبب عقود إيجار أخرى لطاقة الرياح البحرية الملغاة. تأتي هذه الإجراءات بعد أن حكم القضاة ضد الحكومة في خمس قضايا قانونية منفصلة بسبب توقف العمل الذي أصدرته على مزارع قبالة الساحل الشرقي العام الماضي.

في نيو إنجلاند، التي برزت كمركز لطاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة، جادل المدافعون والباحثون في المناخ بأن هذه التقنية ضرورية لتقليل التكاليف المرتفعة وتحسين الموثوقية. وفي فبراير، وجدت دراسة أجراها اتحاد العلماء المهتمين أن وجود مزرعتين للرياح البحرية كان من الممكن أن تقلل من خطر انقطاع الكهرباء الناتج عن الطلب بنسبة 55٪ خلال شتاء (2024-2025)، عندما ارتفعت الحاجة إلى الطاقة للتدفئة. وقال قادة ولاية ماساتشوستس إن مزرعة فينيارد ويند، وهي مزرعة تعمل بالقرب من كيب كود، ستوفر حوالي 1.4 مليار دولار لسكان الولاية خلال العشرين سنة القادمة.

*كاتب متخصص في قضايا المناخ

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستياتن ساينس مونيتور»