صباح الاتحاد 6-10-2023

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مؤتمر الأديان في إندونيسيا: «COP28» منصة عالمية لإيجاد حلول فاعلة للتغير المناخي
العراق يسعى لاستعادة رعاياه من «الهول»
«الدولية للهجرة»: مقتل 429 مهاجراً جراء الإعصار في ليبيا
«الحوثي» يحوِّل المدارس إلى مراكز لنشر الكراهية
الأمم المتحدة: صعوبات تعرقل إيصال المساعدات في السودان
تونس: إحباط 88 عملية هجرة غير نظامية في 3 أيام
تعهدات أممية بـ 9.3 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ
باكستان تدعو إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود
الأمم المتحدة: 92 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن في 9 أشهر
الإمارات تدعو لإقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية
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سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقية بين جامعة الشارقة والهلال الأحمر
محمد الشرقي: المعلمون حملة رسالة سامية
الفائز بالمركز الأول في «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم»: أحقق حلمي بدعم تعليم الفقراء
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3 أكتوبر 2023 11:47
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2 أكتوبر 2023 13:39
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