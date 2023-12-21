الخميس 21 ديسمبر 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أبرز الأخبار
جهود مكثفة بهدف التوصل لهدنة جديدة في غزة
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
انتهاكات «الحوثي» تفاقم مأساة اليمنيين خلال الشتاء
«تأييد» إسرائيلي لفتح ممر بحري إنساني بين قبرص وغزة
إنجلترا.. إضراب جديد للأطباء للمطالبة برفع الأجور
العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة «عين الأسد»
«الصحة العالمية» تحذر من مخاطر وباء يهدد سكان غزة
أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية ويقبل استقالة الحكومة
الإمارات: فجوة هائلة بين واقع أفغانستان وتطلعات شعبها
الإمارات: تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات أخلاقية
أوروبا تتفق على قواعد جديدة بشأن المهاجرين
«العمل الدولية»: فقدان 66% من الوظائف في غزة
ليبيا.. مباحثات عسكرية بغدامس لضبط الأمن والاستقرار
«الغذاء العالمي»: وصول أول قافلة مساعدات من الأردن إلى غزة
حاكم الشارقة يزور مشروعات منطقة الجادة
أبوظبي تعيد توطين «المها أبو حراب»
منافسات قوية وعروض فنية ومزادات في «الوثبة للتمور»
428 مالك إبل يتنافسون في 13 شوطاً في «مزاينة مدينة زايد»
«شارع المليون».. درب مسيرات الفوز في «مزاينة مدينة زايد»
«الحقوق المكتسبة للموظف العام» في ورشة بدبي
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
صباح الاتحاد 21-12-2023
البابا فرنسيس
رئيس الدولة
علوم الدار
أفعانستان
أوكرانيا
الإمارات
الكويت
الهريس
غزة
صباح الاتحاد
صباح الاتحاد 21-12-2023
21 ديسمبر 2023 10:46
صباح الاتحاد 20-12-2023
20 ديسمبر 2023 08:46
صباح الاتحاد 8 -12-2023
8 ديسمبر 2023 12:30
صباح الاتحاد 7 -12-2023
7 ديسمبر 2023 11:49
صباح الاتحاد 6 -12-2023
6 ديسمبر 2023 08:26
صباح الاتحاد 5 -12-2023
5 ديسمبر 2023 13:44
صباح الاتحاد 1 -12-2023
1 ديسمبر 2023 14:14
المزيد من المدونات الصوتية
استمع أيضًا
صباح الاتحاد 18-12-2023
18 ديسمبر 2023 12:09
صباح الاتحاد 7 -12-2023
7 ديسمبر 2023 11:49
صباح الاتحاد 6 -12-2023
6 ديسمبر 2023 08:26
صباح الاتحاد 27 -11-2023
27 نوفمبر 2023 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©