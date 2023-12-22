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الأمم المتحدة تحذر من تزايد خطر المجاعة في غزة «كل يوم»
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المجر: لا اتفاق مع تركيا بشأن انضمام السويد إلى «الناتو»
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صباح الاتحاد 22-12-2023
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22 ديسمبر 2023 11:11
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صباح الاتحاد 20-12-2023
20 ديسمبر 2023 08:46
صباح الاتحاد 8 -12-2023
8 ديسمبر 2023 12:30
صباح الاتحاد 7 -12-2023
7 ديسمبر 2023 11:49
صباح الاتحاد 6 -12-2023
6 ديسمبر 2023 08:26
صباح الاتحاد 5 -12-2023
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