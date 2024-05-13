صباح الاتحاد 13-05-2024

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مساعدات إماراتية مستدامة لإغاثة أهالي غزة
خبراء إغاثة يحذرون: الجوع يهدد 52 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا
عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ نكبة 1948
أوكرانيا تحذر من «موقف عصيب» في خاركيف
مقتل 493 كادراً صحياً واستهداف 130 سيارة إسعاف منذ 7 أكتوبر في غزة
انقطاع الطرق في أفغانستان يعرقل عمليات الإغاثة
انقطاع خدمات «الإنترنت» جنوبي غزة
إحباط هجوم حوثي في «ماوية» بمحافظة تعز
الأمم المتحدة: 300 ألف شخص فروا من رفح ولا مكان آمناً بالقطاع
العراق يطيح بشبكتين دوليتين للاتجار بالبشر
«حكماء المسلمين» يشيد برفض الإمارات للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة
باكستان.. مقتل 7 من قوات الأمن بهجومين إرهابيين
ماجد عبد الفتاح لـ«الاتحاد»: حملة دبلوماسية عربية واسعة في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين
زلزال قوي يضرب غواتيمالا ولا إصابات
مصر: توافق دولي بشأن رفض توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح
مركز الابتكار الغذائي يحشد الجهود الدولية لترسيخ استدامة القطاع
حمدان بن محمد يعتمد المرحلة الثانية من مشروع حماية المواقع ذات القيمة التاريخية
150 خبيراً عالمياً يناقشون «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»
وكيل «صحة أبوظبي» لـ«الاتحاد»: «أسبوع أبوظبي» نقاش عالمي حول الرعاية الاستباقية وتنبؤات التحديات المستقبلية
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13 مايو 2024 11:11
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10 مايو 2024 09:27
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30 ابريل 2024 12:49
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