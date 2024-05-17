الجمعة 17 مايو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
القادة العرب يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
بوتين: روسيا والصين تعملان معاً من أجل نظام عالمي عادل
وزير داخلية سلوفاكيا: «ذئب منفرد» وراء محاولة اغتيال فيكو
15 دولة أوروبية تريد «حلولاً جديدة» لنقل المهاجرين إلى «خارج الاتحاد»
جهود أممية مكثفة لتفعيل الحوار السياسي بين الليبيين
خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد»: «قمة البحرين» عكست إرادة عربية مشتركة لحل الأزمات
مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل بشأن إدارة معبر رفح
تونس.. تعديل القوانين وتغليظ عقوبات تهريب المهاجرين
الجيش الأميركي: استكمال بناء رصيف عائم بساحل غزة
تحذيرات من كارثة صحية في غزة بعد إغلاق المعابر
وفد من «البنتاغون» يناقش انسحاب القوات الأميركية من النيجر
جنوب أفريقيا تطالب بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح
الصومال.. 9 قتلى من «الشباب» بغارة جوية
غوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني
رئيس وزراء اليونان يقترح إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي مشترك
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية القمة العربية نظراً لتطورات المنطقة
الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل 15 ألف طفل بغزة منذ 7 أكتوبر
أرمينيا وأذربيجان تتفقان على جزء من ترسيم حدودهما المشتركة
الجامعة العربية تطالب بإقامة مؤتمر دولي للسلام يجسد رؤية الدولتين
حمدان بن زايد: «الإقامة الزرقاء» تعزز الرؤية الملهمة
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
صباح الاتحاد 17-05-2024
منصور بن زايد
علوم الدار
البحرين
خالد بن محمد بن زايد
البرازيل
محمد بن زايد
صباح الاتحاد
صباح الاتحاد 17-05-2024
17 مايو 2024 12:05
صباح الاتحاد 16-05-2024
16 مايو 2024 10:54
صباح الاتحاد 15-05-2024
15 مايو 2024 09:58
صباح الاتحاد 14-05-2024
14 مايو 2024 11:01
صباح الاتحاد 13-05-2024
13 مايو 2024 11:11
صباح الاتحاد 10-05-2024
10 مايو 2024 09:27
صباح الاتحاد 7-05-2024
7 مايو 2024 11:18
المزيد من المدونات الصوتية
استمع أيضًا
صباح الاتحاد 9-2-2024
9 فبراير 2024 09:39
صباح الاتحاد 8 -12-2023
8 ديسمبر 2023 12:30
صباح الاتحاد 1 -12-2023
1 ديسمبر 2023 14:14
صباح الاتحاد 28-09-2023
28 سبتمبر 2023 10:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©