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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
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ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
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مدعي «الجنائية الدولية» يطالب بتوقيف نتنياهو ووزير دفاعه
الرئيس الأوكراني يطالب الغرب بنظامي دفاع جوي من طراز باتريوت
محاكمة ترامب في قضية «شراء الصمت» تدخل مرحلتها النهائية
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تضامن عربي ودولي مع إيران بعد وفاة رئيسي ومرافقيه
تحذيرات من عودة «داعش» لسوريا والعراق
«التعاون الخليجي»: دعم الجهود الأممية لتحقيق أمن واستقرار اليمن
آلاف الإسرائيليين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة
تغيير وزاري في إثيوبيا
الاتحاد الأوروبي: 31 مستشفى من أصل 36 بغزة تضررت أو دمرت
إيران: حداد 5 أيام على وفاة إبراهيم رئيسي ومرافقيه
«الأونروا»: 810 آلاف شخص فروا من رفح خلال أسبوعين
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قمة كورية - بريطانية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي
جهود أردنية مكثفة لإخلاء كوادر طبية عالقة في غزة
مدير «أوتشا» في غزة لـ«الاتحاد»: نقص شديد في المواد الغذائية والطبية والوقود
الصومال.. استعدادات لمرحلة جديدة من انسحاب جنود بعثة الاتحاد الأفريقي
حاكم الشارقة يعيِّن 32 مواطناً في «الدفاع المدني» و«الثروة السمكية»
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صباح الاتحاد 21-05-2024
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منصور بن زايد
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صباح الاتحاد 21-05-2024
21 مايو 2024 10:27
صباح الاتحاد 17-05-2024
17 مايو 2024 12:05
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16 مايو 2024 10:54
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15 مايو 2024 09:58
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13 مايو 2024 11:11
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