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مارتن غريفيث لـ«الاتحاد»: الإمارات تمتلك قدرة فريدة على إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات
رفع «كسوة الكعبة» استعداداً لموسم الحج
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البنك الدولي: الفقر في لبنان تضاعف ثلاث مرات
واشنطن تستقبل الرئيس الكيني
ضوء أخضر إسرائيلي لاستئناف مفاوضات غزة
تونس تدعم العودة الطوعية للمهاجرين
البرلمان الدنماركي يصوّت على الاعتراف بفلسطين الأسبوع المقبل
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وسائل إعلام سورية: حريق ضخم في مصفاة حمص
الأونروا: تزايد أعداد المصابين بالأمراض المعدية في غزة
ألمانيا: 3.17 مليون لاجئ يبحثون عن الحماية
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صباح الاتحاد 24-05-2024
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22 مايو 2024 11:08
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21 مايو 2024 10:27
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17 مايو 2024 12:05
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صباح الاتحاد 15-05-2024
15 مايو 2024 09:58
صباح الاتحاد 6-05-2024
6 مايو 2024 09:42
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