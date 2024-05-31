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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
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ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
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«الأونروا»: المزاعم الإسرائيلية جعلت طواقمنا الأممية «أهدافاً مشروعة»
القيادة المركزية الأميركية تدمر منصتي صواريخ للحوثيين باليمن
انسحاب القوات الإسرائيلية من «جباليا»
لافروف: مستعدون للمشاركة في مؤتمر سلام تنظمه الصين بحضور أوكرانيا
مباحثات ليبية تونسية لفتح معبر حدودي
«المطبخ العالمي» تعلق أنشطتها في رفح
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سفير الصين لـ«الاتحاد»: نقطة انطلاق جديدة لعلاقاتنا مع الإمارات تستشرف المستقبل
وانغ يي وزير الخارجية الصيني يكتب: العرب والصين.. مستقبل مشترك نحو عصر جديد
الإمارات والصين.. صداقة تاريخية
حاكم الفجيرة يعزي في وفاة سعيد بن أحمد العتيبة
حمد الشرقي: تعزيز القطاع الصحي في مقدمة أولوياتنا
ذياب بن محمد: الإمارات تدعم الجهود العالمية لمواجهة التصلُّب المتعدِّد
«الصحة» تعزز الوعي بمخاطر التدخين
«تريندز» وجامعة أم القيوين يوقّعان مذكرة تعاون بحثي مشترك
5 جامعات و21 مدرسة تحصل على جائزة «عون للخدمة المجتمعية»
«حمدان بن محمد الذكية» تخفض انبعاثات الكربون
ملتقى في دبي يناقش «تحول القطاع العام»
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث التعاون الأكاديمي مع جامعات ماليزية
صدور النسخة الإسبانية من كتاب «محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»
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صباح الاتحاد 31-05-2024
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