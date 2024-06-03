صباح الاتحاد 3-06-2024

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أبرز الأخبار
16 عاماً لإعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة
370 مليون ناخب يختارون نواب البرلمان الأوروبي
بريطانيا: مستعدون لغمر غزة بالمساعدات بعد وقف إطلاق النار
ترامب يحذر من رد فعل أنصاره بعد إدانته
خبيران فلسطينيان لـ«الاتحاد»: من مصلحة الجميع الموافقة على صفقة إنهاء الحرب في غزة
«سنتكوم» تعلن إسقاط صاروخين ومسيّرة بالبحر الأحمر
طيران الجيش العراقي يستهدف أوكاراً لـ«داعش» في ديالى
مصر تشترط انسحاب إسرائيل من معبر رفح لإعادة تشغيله
«الأونروا» تعلن وقف تقديم خدماتها كافة في رفح
«الرئاسة اليمني» يحذر من ممارسات الحوثي التدميرية بالاقتصاد الوطني
تشيلي تنضم لجنوب أفريقيا في الدعوى القانونية ضد إسرائيل
الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الحرب في غزة
محمد بن زايد وتميم بن حمد: الإمارات وقطر تدعمان المبادرات الهادفة لوقف التصعيد وحماية المدنيين
توزيع 3300 قطعة أرض سكنية على المواطنين في اليلايس ومدينة لطيفة
عبدالله بن زايد: حريصون على التعاون مع سنغافورة في القطاع التعليمي
عبدالله بن زايد: مقترحات بايدن فرصة سانحة لوقف الحرب في غزة
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موسم استثنائي للرعي في أبوظبي بعد الأمطار
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تحتفي بأول الحاصلين على الدكتوراه
«خيرية الشارقة» توفد 108 أشخاص للحج
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