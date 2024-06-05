صباح الاتحاد 5-06-2024

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تصاعد الضغوط الدولية لإقرار خطة بايدن بشأن غزة
سيئول توقع 12 اتفاقية خلال القمة الكورية-الأفريقية
مسؤولون إغاثيون دوليون: انتظار إعلان المجاعة رسمياً يهدد أرواح الغزيين
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الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية الواسعة في الضفة
ليبيا: اجتماع البرلمان ومجلس الدولة لتفعيل قوانين الاقتراع
«أوكسفام»: الأوضاع الصحية «مروعة» في جنوب غزة
«التصنيف الرمادي» يطارد الاقتصاد اللبناني
بايدن: نتنياهو يوسع الحرب لمصلحته السياسية
اليمن: الحوثيون يستهدفون الشعب وأمنه الغذائي
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«التحالف» يقتل 5 من «داعش» بشرق سوريا
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«الأونروا»: أطفال غزة يعيشون كابوساً بلا نهاية
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«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تنشر 1000 ورقة بحثية على مستوى العالم
رئيس الفلبين وعبدالله بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية
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