صباح الاتحاد 7-06-2024

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إسبانيا تعلن انضمامها لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل
انتخابات الكونجرس «المنسية» تُنذر بـ«تحولات سياسية»
عشرات القتلى بقصف إسرائيلي على مدرسة وسط غزة
ستولتنبرغ: لا خطط لنشر قوات «الناتو» في أوكرانيا
ليبيا.. تَوافق على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات
مستوطنون متطرفون يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى
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هولندا تفتتح انتخابات البرلمان الأوروبي وتوقعات بصعود «اليمين»
«العمل الدولية» تنتقد معاملة إسرائيل للعمال الفلسطينيين
المتحدث باسم الصليب الأحمر بالقطاع لـ«الاتحاد»: الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور نحو الأسوأ
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تحذيرات من احتمال تفشي «الكوليرا» في غزة
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101 خريج من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: تطعيمات الحجاج بمراكز الرعاية الصحية
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الإمارات: أهمية توظيف الرياضة بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي
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5 يونيو 2024 09:45
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