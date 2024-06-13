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1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج
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قمة السبع الصناعية تنطلق اليوم.. وغزة وأوكرانيا تتصدران الأجندة
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ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
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شكوك بشأن استمرار رصيف المساعدات الأميركي بغزة
إصابة سفينة بهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن
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«اليونيسف»: 3 آلاف طفل معرضون للموت جوعاً في غزة
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خالد بن محمد بن زايد: «أدنوك» مزود عالمي موثوق للغاز الطبيعي
إشادة إماراتية بنهج «بريكس» الشامل في تعزيز الشراكات
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ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بترقية راشد آل علي وتعيينه مديراً لدائرة الموارد البشرية
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة
محمد الشرقي يؤكد أهمية دور التعليم في بناء وتمكين الإنسان
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صباح الاتحاد 13-06-2024
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10 يونيو 2024 11:21
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