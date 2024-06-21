الجمعة 21 يونيو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة وغزة والدول العربية
بوتين: مقترح روسيا للسلام في أوكرانيا لن يدوم إلى الأبد
«سنتكوم» تدمر سفينتين للحوثيين
بريطانيا.. «التصويت التكتيكي» يهدد «المحافظين» في انتخابات 4 يوليو
كولومبيا تستعد لاستقدام 50 طفلاً من غزة للعلاج
«روته» يضمن منصب الأمين العام لحلف الناتو
حرمان 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية العامة في غزة
الجزائر توقِف إرهابييْن اثنين
الأمم المتحدة تدعو لوقف حرب غزة والانتقال إلى حل سياسي مستدام
استطلاع أممي: 80% من الأشخاص يريدون مزيداً من الجهود لحماية المناخ
«سنتكوم» تعيد تركيب «الرصيف العائم» في غزة
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
الصومال: مطالبات بإبطاء انسحاب قوات حفظ السلام
«التعاون الخليجي» يدعو لتجنيب المنطقة مخاطر الحرب وتداعياتها
الإمارات تقدم 33 ألف طن من المساعدات إلى غزة عبر 395 طائرة
الإمارات تؤكد أهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي
الشيخة فاطمة تشيد بجهود السفيرات في أداء مهامهن على الوجه الأكمل
شرطة أبوظبي تستقبل الحجاج بالورود في مطار زايد الدولي
«تعليم»: بدء التسجيل في خدمات النقل المدرسي لغاية 5 يوليو
«البلديات والنقل» تحدث 7 حدائق في أبوظبي بتقنيات «إنترنت الأشياء»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
صباح الاتحاد 21-06-2024
الشيخة فاطمة
علوم الدار
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن راشد
صباح الاتحاد
صباح الاتحاد 21-06-2024
21 يونيو 2024 11:30
صباح الاتحاد 20-06-2024
20 يونيو 2024 11:02
صباح الاتحاد 14-06-2024
14 يونيو 2024 12:00
صباح الاتحاد 13-06-2024
13 يونيو 2024 10:52
صباح الاتحاد 12-06-2024
12 يونيو 2024 10:34
صباح الاتحاد 10-06-2024
10 يونيو 2024 11:21
صباح الاتحاد 7-06-2024
7 يونيو 2024 12:06
المزيد من المدونات الصوتية
استمع أيضًا
صباح الاتحاد 14-06-2024
14 يونيو 2024 12:00
صباح الاتحاد 13-06-2024
13 يونيو 2024 10:52
صباح الاتحاد 3-06-2024
3 يونيو 2024 11:19
صباح الاتحاد 26-04-2024
26 ابريل 2024 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©