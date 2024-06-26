الأربعاء 26 يونيو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات: ضرورة حل الصراع على أساس حل الدولتين
خطة أميركية جديدة لردع «المسيَّرات» الحوثية في البحر الأحمر
جهود أميركية حثيثة لمنع «صراع شامل» بين لبنان وإسرائيل
روسيا تدعو إسرائيل إلى وقف العملية العسكرية في رفح
حرائق الغابات تتضاعف خلال عشرين عاماً جراء الاحترار العالمي
واشنطن وبرلين تطالبان بدور للسلطة الفلسطينية في حكم غزة
الأردن وفرنسا: ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار
1000 مريض مهددون بالموت جراء انقطاع الأدوية
«الصحة العالمية»: إغلاق معبر رفح حال دون إجلاء 2000 مريض على الأقل من غزة
واشنطن ترجح تمديد عمل الرصيف البحري لما بعد يوليو
«الدولية للهجرة»: اعتراض 973 مهاجراً قبالة السواحل الليبية
الأمم المتحدة: 96% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد
الإمارات تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
شرطة أبوظبي تنفذ مبادرات للتوعية بأضرار المخدرات
عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
جلسة حوارية عن تعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة
الإمارات.. نموذج رائد في رفع الوعي بمخاطر المخدرات
123 مليون دولار مساعدات إغاثية انطلقت من دبي خلال عام
«التربية» تكرم 24 قائداً وقائدة من شباب الإمارات
«الوطني للتأهيل»: جهود الإمارات رائدة في مكافحة المخدرات
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
صباح الاتحاد 26-06-2024
منصور بن زايد
رئيس الدولة
قطر
علوم الدار
محمد بن راشد
محمد بن زايد
روسيا وأوكرانيا
صباح الاتحاد
صباح الاتحاد 26-06-2024
26 يونيو 2024 10:44
صباح الاتحاد 25-06-2024
25 يونيو 2024 09:58
صباح الاتحاد 24-06-2024
24 يونيو 2024 10:48
صباح الاتحاد 21-06-2024
21 يونيو 2024 11:30
صباح الاتحاد 20-06-2024
20 يونيو 2024 11:02
صباح الاتحاد 14-06-2024
14 يونيو 2024 12:00
صباح الاتحاد 13-06-2024
13 يونيو 2024 10:52
المزيد من المدونات الصوتية
استمع أيضًا
صباح الاتحاد 14-06-2024
14 يونيو 2024 12:00
صباح الاتحاد 3-06-2024
3 يونيو 2024 11:19
صباح الاتحاد 13-07-2023
13 يوليو 2023 11:05
صباح الاتحاد 31-3-2023
31 مارس 2023 10:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©