صباح الاتحاد 04-07-2024

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الأمم المتحدة: عواقب الحرب تهدد الأجيال القادمة في غزة
اليمن.. اتفاق على تبادل عشرات الأسرى والمختطفين
انتخابات تشريعية تاريخية في بريطانيا اليوم
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روسيا تعلن تحقيق تقدّم في شرق أوكرانيا
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1 يوليو 2024 14:13
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