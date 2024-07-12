صباح الاتحاد 12-07-2024

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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
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محمد بن زايد رئيساً للدولة
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واشنطن: مؤشرات إيجابية بشأن مفاوضات غزة
«الناتو» يُعمق التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية ويعزز المساعدات لأوكرانيا
الجوع يهدد ثلث أطفال أفغانستان
واشنطن تطالب «الحوثيين» بإطلاق سراح الموظفين الأمميين
القوة الأفريقية في الصومال.. دور أساسي لدحر الإرهاب
الأمن الروسي يحبط هجوماً إرهابياً على كنيسة أرثوذكسية
عقوبات أميركية جديدة على متطرفين إسرائيليين
مالي: إلغاء تعليق أنشطة الأحزاب السياسية
شيخ الأزهر ونائب رئيس إندونيسيا يناقشان مواجهةَ «الإسلاموفوبيا»
فرنسا.. إخماد حريق في برج كاتدرائية تعود للقرون الوسطى
«السبع» تدين تشريع 5 بؤر استيطانية
محمد بن راشد: تصدُّر الإمارات ودبي مؤشرات التنافسية العالمية ثمرة عمل جماعي
خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ ثقافة التميز والريادة في مؤسسات القوات المسلحة
حمدان بن زايد: حضور استثنائي من فريق الهلال الأحمر الإماراتي في منتدى الأمم المتحدة
عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية
ذياب بن محمد بن زايد: تنشئة أجيال واعية للمساهمة في تقدم المجتمع
الإمارات توفر مياه الشرب لـ 70 ألف نازح في جنوب غزة
خطة عمل مستدامة لبرنامج التدريب المهني والعملي للطلبة
سعود بن صقر: التعليم أحد أهم ركائز التقدم الحضاري
«قضاء أبوظبي» توعي بالخدمات القضائية الذكية للسفر
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