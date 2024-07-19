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بايدن يواصل العمل رغم «أعراض خفيفة لكوفيد»
روسيا تحذر من عسكرة الاتحاد الأوروبي
الصومال: عقوبات على قادة من «الشباب» الإرهابية
«الكنيست» يتبنى قراراً يرفض قيام دولة فلسطينية
اليمن يؤكد أهمية نقل مقار الوكالات الدولية إلى عدن
«الناتو» يدعو واشنطن لمواصلة دعم أوكرانيا
نتنياهو يرفض إقامة مستشفى ميداني لعلاج أطفال غزة
تونس تعترض 74 ألف مهاجر بالنصف الأول من 2024
ليبيا وتشاد ترحبان بإعادة فتح الحدود
«العدل الدولية» تعلن رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين اليوم
رئيس الدولة: راية الإمارات خفاقة ووحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا
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الإمارات تشدد على ضرورة وضع حد لسفك الدماء في غزة
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«الاتحاد» و«تريندز» يبحثان آفاق التعاون مع «إندبيندنت أون لاين»
عمر بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» محطة وطنية بارزة
سعيد بن طحنون: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة لترسيخ الهوية الوطنية
سلطان بن طحنون: «يوم عهد الاتحاد» رمز للوحدة
خليفة بن محمد: «يوم عهد الاتحاد» علامة فارقة في تاريخ الوطن
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صباح الاتحاد 19-07-2024
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صباح الاتحاد 19-07-2024
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11 يوليو 2024 10:20
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