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حسن عبدالله.. فارس العمل التطوعي
بايدن يتنحى ويدعم هاريس في مواجهة ترامب
قلق أممي من خطر تصعيد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط
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«الأونروا»: أطفال غزة يواجهون الفواجع والصدمات كل يوم
اليمن: «الحوثي» تقتات على الحرب وغير مستعدة للسلام
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روسيا: نتابع تطورات انسحاب بايدن من السباق الرئاسي
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«تريندز» ومكتب «البحوث الاقتصادية» يبحثان آفاق التعاون
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صباح الاتحاد 22-07-2024
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