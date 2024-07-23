صباح الاتحاد 23-07-2024

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تواصل اشتعال النيران في ميناء الحُديدة
مقتل عشرات الفلسطينيين وأوامر إخلاء إسرائيلية في جنوب غزة
هاريس تسعى لتوحيد صفوف «الديمقراطيين»
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