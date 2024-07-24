الأربعاء 24 يوليو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات.. ريادة دبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية
بايدن يتعهد بإنهاء حرب غزة
الأمم المتحدة: اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي في اليمن
هاريس تتصدر الترشيحات لخلافة بايدن في السباق الانتخابي
دراسة: 84.7% من مهاجري جنوب الصحراء دخلوا تونس دون تأشيرات
الفصائل الفلسطينية توقع «إعلان بكين» لإنهاء الانقسام
«الناتو» يعين مبعوثاً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل
«الدولية للهجرة»: اعتراض 872 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا
«الأونروا»: 80% من مناطق غزة تحت أوامر الإخلاء
النيجر: مقتل 15 جندياً قرب الحدود مع بوركينا فاسو
مقديشو تستعيد 7 صوماليين من سجون ليبيا
«الصحة العالمية» قلقة من إمكان تفشي الأوبئة في غزة
محمد بن راشد: مستمرون في تعزيز قدرات بيئتنا الداعمة للمواهب
«الاتحاد» تنشر مشاريع «الأجندة الوطنية».. الإمارات تعدّ شبابها المواطن ليكون نموذجاً عالمياً
«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تنفذ مبادرة «سلفة الزواج الميسَّر»
شرطة أبوظبي تعزز وعي الجمهور بتدابير السلامة لقضاء صيف آمن
سيف بن زايد: نثق بشبابنا لقيادة الغد
مهرجان الصداقة الإماراتي- الصيني يختتم فعالياته
الياه سات.. قصة نجاح إماراتية في أعماق القارة الأفريقية
عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع «تنفيذي الشارقة»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
صباح الاتحاد 24-07-2024
رئيس الدولة
علوم الدار
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
صباح الاتحاد
صباح الاتحاد 24-07-2024
24 يوليو 2024 11:03
صباح الاتحاد 23-07-2024
23 يوليو 2024 13:36
صباح الاتحاد 22-07-2024
22 يوليو 2024 10:20
صباح الاتحاد 19-07-2024
19 يوليو 2024 10:27
صباح الاتحاد 12-07-2024
12 يوليو 2024 10:51
صباح الاتحاد 11-07-2024
11 يوليو 2024 10:20
صباح الاتحاد 10-07-2024
10 يوليو 2024 10:37
المزيد من المدونات الصوتية
استمع أيضًا
صباح الاتحاد 6-05-2024
6 مايو 2024 09:42
صباح الاتحاد 23-04-2024
23 ابريل 2024 16:48
صباح الاتحاد 12-10-2023
12 أكتوبر 2023 14:26
صباح الاتحاد 13-07-2023
13 يوليو 2023 11:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©