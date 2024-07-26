صباح الاتحاد 26-07-2024

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منافسة مبكرة في السباق الرئاسي التونسي
إسرائيل تعمق التوغل جنوب غزة
فانس يدفع نحو حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسياً
تعثر جهود تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا
أوباما يعتزم دعم هاريس في السباق الرئاسي
مديرة إعلام «الأونروا» في غزة لـ«الاتحاد»: الوضع الإنساني والمعيشي «مأساوي»
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بايدن يعلن من المكتب البيضاوي «تمرير الشعلة لجيل جديد»
الإمارات تطالب ببعثة دولية مؤقتة لمواجهة تحديات الشعب الفلسطيني
«أبوظبي للإسكان» تعتمد تقنية التوأم الرقمي لعرض مشاريعها السكنية
الإمارات تعزز جهودها محلياً وعالمياً للحفاظ على أشجار القرم
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الإمارات تؤكد ضرورة الوقف الفوري للقتال في السودان
الإمارات: الاتفاق في اليمن بشأن البنوك والخطوط الجوية خطوة إيجابية
«تريندز»: تعزيز التعاون لضمان مستقبل مشرق للعلاقات بين الصين والدول العربية
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«الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات» تنجز مراجعة مفهوم مركبة الهبوط على كويكب جوستيشيا
زوار المهرجان: «ليوا للرطب» كرنفال حب وتسامح
عبدالله بن سالم القاسمي يصدر قراراً بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الموارد البشرية
500 ألف دولار منحة لباحث في «نيويورك أبوظبي» من «الوطنيّة للعلوم» في أميركا
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