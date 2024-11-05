نشرة الثلاثاء 05-11-2024

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الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «الشارقة للكتاب 2024»
بحضور بدور القاسمي.. «صندوق الشارقة لاستدامة النشر» يحتفي بالدفعة الأولى من المتخرجين
مجلس الإمارات للإعلام يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب
الدولارات الرقمية تؤجج سباق الرئاسة الأميركية
شمال غزة.. 1800 قتيل و400 ألف بلا طعام
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المستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
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ماذا لو حصل تعادل تام بين هاريس وترامب؟
لبنان يطالب بتطبيق القرار 1701 بحرفيته دون إضافات أو تفسيرات
الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: استمرار الحرب والقيود الإسرائيلية يعوق جهود التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
حملتا هاريس وترامب تستعدان لمعارك قانونية محتملة في المحاكم
محمد بن راشد: هدفنا ترسيخ الروح الواحدة والجهود الموحدة لخدمة الاتحاد وشعب الاتحاد
طحنون بن زايد: تسريع التحول الرقمي والابتكار لرفاهية البشر
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