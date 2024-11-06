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ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
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العالم يترقب نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية
إسرائيل تنسف أحياء شمال غزة وتقتل 30 فلسطينياً
انتخابات أميركية تاريخية.. وتقارب قوي بين هاريس وترامب
العراق.. توقف حركة الأرتال والطائرات في «عين الأسد»
تهديدات كاذبة تعرقل التصويت «مؤقتاً» في جورجيا الأميركية
بايدن تابع الانتخابات من البيت الأبيض
لبنان.. 37 بلدة جنوبية «مسحها» الجيش الإسرائيلي
قرية أميركية.. 3 هاريس 3 ترامب
الأمم المتحدة تحذر من أوضاع إنسانية غير مسبوقة في لبنان
مسار معقد لإعلان نتائج الانتخابات الأميركية
منافسة محتدمة للسيطرة على الكونجرس الأميركي
نتنياهو يقيل وزير الدفاع ويعين «ساعر» وزيراً للخارجية
المدعون العامون في أميركا يحثون على «انتقال سلمي للسلطة»
مقتل 12 ألف طالب فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة
الأسهم الأوروبية ترتفع مع التركيز على الانتخابات الأميركية
بحضور محمد بن راشد.. منصور بن زايد يُكرِّم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع
منصور بن زايد: أولويتنا الارتقاء بجودة حياة المجتمع
ولي عهد أبوظبي: الإمارات تدعم الحلول المستدامة لتأمين الغذاء في العالم
وصول قافلة المساعدات الإماراتية رقم 119 لإغاثة سكان غزة
الإمارات: الحلول السلمية سبيل إنهاء معاناة الشعوب
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نشرة الأربعاء 06-11-2024
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الانتخابات الرئاسية الأميركية
انتخابات الرئاسة الأميركية
معرض الشارقة الدولي للكتاب
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الشارقة
الإمارات
سلطان القاسمي
خالد بن محمد بن زايد
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات
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6 نوفمبر 2024 19:21
نشرة الثلاثاء 05-11-2024
5 نوفمبر 2024 19:50
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