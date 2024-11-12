نشرة الثلاثاء 12-11-2024

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«الفارس الشهم 3» تُوزع آلاف الوجبات الغذائية في خان يونس
عقوبات أوروبية محتملة على مستوطنين متورطين في أعمال عنف
إسرائيل تعلن توسيع العمليات العسكرية في لبنان
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«الهجرة الدولية»: 26 مليون شخص نزحوا داخلياً 2023
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مؤتمر الأطراف COP29 يدعو للبناء على «اتفاق الإمارات» التاريخي
دبلوماسيون وخبراء لـ «الاتحاد»: «القمة العربية الإسلامية» فرصة لتوحيد المواقف ومساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني
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أبوظبي تستضيف 1000 خبير في مؤتمر «سايبركيو»
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إطلاق مبادرة تكنولوجيا الفضاء لطلبة المدارس
«تريندز» ومنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة يتعاونان في البحوث
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صباح الاتحاد 02-08-2024
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