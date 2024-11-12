الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
نشرة الثلاثاء 12-11-2024
النشرة الإذاعية
نشرة الثلاثاء 12-11-2024
12 نوفمبر 2024 20:12
نشرة الجمعة 08-11-2024
8 نوفمبر 2024 19:50
نشرة الخميس 07-11-2024
7 نوفمبر 2024 19:41
نشرة الأربعاء 06-11-2024
6 نوفمبر 2024 19:21
نشرة الثلاثاء 05-11-2024
5 نوفمبر 2024 19:50
نشرة الاثنين 04-11-2024
4 نوفمبر 2024 19:34
نشرة الجمعة 01-11-2024
1 نوفمبر 2024 20:20
المزيد من المدونات الصوتية
استمع أيضًا
نشرة الجمعة 08-11-2024
8 نوفمبر 2024 19:50
نشرة الأربعاء 06-11-2024
6 نوفمبر 2024 19:21
نشرة الثلاثاء 05-11-2024
5 نوفمبر 2024 19:50
صباح الاتحاد 02-08-2024
2 أغسطس 2024 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©