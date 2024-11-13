نشرة الأربعاء 13-11-2024

الأربعاء 13 نوفمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«الفارس الشهم 3» تزود نازحي غزة بالمياه الصالحة للشرب
«الأونروا»: وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة «غير كاف»
14 قتيلاً فلسطينياً بغارتين جويتين إسرائيليتين
تحذير من مخاطر بقايا الذخائر غير المنفجرة بالقطاع
فرنسا تطالب إسرائيل بعدم تكرار واقعة «القدس»
عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي شمال لبنان
«العمل الدولية»: الوضع الإنساني في لبنان بلغ مستويات غير مسبوقة
مفوضية اللاجئين: تغير المناخ يشكل تهديداً للفارين من الصراعات والحروب
رئيس الدولة: العمل من أجل مصلحة البشرية.. مهمة الجميع الآن
رئيس الدولة: الإمارات تسهم في تسريع العمل المناخي بالعالم
رئيس الدولة: تغير المناخ تحدٍ خطير يمكن مواجهته بالعمل الجماعي
عيد الاتحاد الـ 53.. احتفاء بالروَّاد وأصحاب الرؤى المستقبلية
«اتفاق الإمارات» إطار عالمي لتمكين قطاع الطاقة العالمي
سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم
«تنفيذي الشارقة» يناقش تعزيز مكانة الإمارة اقتصادياً
«زايد الإنسانية» توزع «حقيبة الشتاء» في إقليم كردستان العراق
لطيفة بنت محمد تفتتح فعاليات «منتدى آيكوم الدولي 2024»
صقر غباش: دول الخليج العربية ستظل بوابة للسلام العالمي
رؤساء «التشريعية الخليجية» يثمّنون دعم الإمارات للعمل الخليجي المشترك
مريم بنت محمد بن زايد: الإمارات تواصل تطوير نظام التعليم الوطني
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
نشرة الأربعاء 13-11-2024
أبوظبي
كوب 29
التسامح
مؤتمر المناخ
الأزهر الشريف
المنتخب الوطني
نهيان بن مبارك
منصور بن زايد
بيت العائلة الإبراهيمية
رئيس الدولة
أحمد الطيب
الإمارات
الأمم المتحدة
محمد بن راشد
شيخ الأزهر
برقية تعزية
تعزية
أزربيجان
باكو
مؤتمر الأطراف
النمسا
الحوار بين الأديان
محمد بن زايد
التصفيات الآسيوية
قيرغيزستان
المهرجان الوطني للتسامح
استمع أيضًا
نشرة الجمعة 08-11-2024
8 نوفمبر 2024 19:50
نشرة الأربعاء 06-11-2024
6 نوفمبر 2024 19:21
نشرة الثلاثاء 05-11-2024
5 نوفمبر 2024 19:50
صباح الاتحاد 13-07-2023
13 يوليو 2023 11:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©