نشرة الخميس 14-11-2024

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الإمارات: الالتزام بتعزيز «الدبلوماسية الرياضية» في بناء السلام
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جهود إماراتية لإعادة تشغيل ودعم المخابز والتكيات في غزة
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تحت رعاية منصور بن زايد.. اليوم.. تكريم 90 فائزاً بجائزة الإمارات للريادة بسوق العمل
مشاركون في COP29 لـ «الاتحاد»: الإمارات رفعت سقف طموحات العمل المناخي في «مؤتمرات الأطراف»
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