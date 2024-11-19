نشرة الثلاثاء 19-11-2024

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الرئيس البرازيلي لـ«الاتحاد» في أول حوار حصري مع صحيفة عربية.. لويس دا سيلفا: الإمارات والبرازيل حليفان وقوى بناءة في العالم
الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين
لبنان يسلم رداً مكتوباً على مقترح الهدنة الأميركي
حملة هاريس تواجه أزمة مالية بعد خسارة الانتخابات
العراق.. القوات الأميركية تعيد التموضع في «المثلث الصحراوي»
الاتحاد الأوروبي: لا كلمات تُعبِّر عن مأساة غزة
الصين تجدد دعوتها لإيجاد تسوية سلمية لأزمة أوكرانيا
إغلاق المدارس في بيروت
إشادة أممية بالمشاركة الواسعة بالانتخابات البلدية في ليبيا
مصر: انتهاك السيادة اللبنانية يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي
«التعاون الخليجي»: موقفنا من أزمة أوكرانيا مبني على مبادئ القانون الدولي
عقوبات أميركية على منظمة إسرائيلية تمول الاستيطان بالضفة
مقتل 85 من كوادر الدفاع المدني في غزة منذ 7 أكتوبر 2023
الصومال.. «أتميص» تعلن انتهاء المرحلة الثالثة من تخفيض القوات
الأردن: السلام العادل سبيل رفع الظلم التاريخي عن الفلسطينيين
حمدان بن زايد: فرحة مشتركة بين أبناء الإمارات وعُمان
رأس الخيمة تستعرض تجربتها التنموية في الكونغرس العالمي للإعلام
المجلس العالمي للتسامح والسلام يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية الأذرية
شراكة بين «العالمية للاقتصاد الأخضر» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
مريم المهيري: الابتكار الزراعي يعزز جودة الحياة لملايين الأسر من صغار المزارعين حول العالم
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
نشرة الثلاثاء 19-11-2024
كوب 29
ولي عهد أبوظبي
مجموعة العشرين
مؤسسة دبي للمستقبل
رئيس الدولة
خورفكان
حمدان بن محمد
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
قمة العشرين
خالد بن محمد بن زايد
قمة مجموعة العشرين
البرازيل
قمة دول العشرين
النشرة الإذاعية
نشرة الثلاثاء 19-11-2024
19 نوفمبر 2024 19:51
نشرة الاثنين 18-11-2024
18 نوفمبر 2024 19:51
نشرة الجمعة 15-11-2024
15 نوفمبر 2024 19:50
نشرة الخميس 14-11-2024
14 نوفمبر 2024 19:39
نشرة الأربعاء 13-11-2024
13 نوفمبر 2024 20:42
نشرة الثلاثاء 12-11-2024
12 نوفمبر 2024 20:12
نشرة الجمعة 08-11-2024
8 نوفمبر 2024 19:50
المزيد من المدونات الصوتية
استمع أيضًا
نشرة الاثنين 18-11-2024
18 نوفمبر 2024 19:51
نشرة الجمعة 15-11-2024
15 نوفمبر 2024 19:50
نشرة الأربعاء 06-11-2024
6 نوفمبر 2024 19:21
نشرة الثلاثاء 05-11-2024
5 نوفمبر 2024 19:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©