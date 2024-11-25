نشرة الاثنين 25-11-2024

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الجامعة العربية تحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي الشامل
البرلمان العربي يرحب بقرار «الجنائية الدولية» اعتقال نتنياهو وغالانت
الأمم المتحدة: التهدئة ضرورية لعدم جر سوريا إلى النزاع
«التعاون الإسلامي»: ضرورة تحرك العالم لإيقاف العدوان الإسرائيلي
اتفاق مصري كويتي على ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط
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