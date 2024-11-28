نشرة الخميس 28-11-2024

الخميس 28 نوفمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الجيش اللبناني يعلن بدء الانتشار جنوباً
«الأونروا»: الجوع في غزة وصل إلى مستويات حرجة
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
فرنسا: سنشارك في مراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
رئيس الدولة: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع دول العالم المختلفة
رئيس الدولة يعتمد إطلاق شركة «XRG» لتلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والطاقة منخفضة الكربون
حمدان بن زايد: الإمارات تتعاون مع الجميع لتعزيز الأمن الغذائي بالعالم
«الاتحاد» تحتفي بأصغر كاتبة عمود صحفي في العالم
حلقة نقاشية لـ«مركز الاتحاد للأخبار» تقرأ تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الإعلام
السيدة الأولى السابقة لأيسلندا تستعرض جانباً من رحلتها في السرد القصصي
عبد الله آل حامد يزور جناح «أبوظبي للإعلام» بـ«الكونغرس العالمي»
امتحان الفيزياء.. دون عقبات أو مشاكل تقنية
السيدة الأولى لباكستان: الإمارات نموذج يحتذى به في تمكين المرأة
عبدالله آل حامد: الإمارات تضع قطاع الإعلام في صلب رؤيتها المستقبلية
290 مليار درهم قيمة «XRG» الاستثمارية
مبادرة لإشراك المجتمع بتصميم استراتيجيات جودة الهواء
ولي عهد الشارقة يشهد تخريج طلبة دكتوراه وماجستير
محمد الشرقي يستقبل سفراء الكويت وفيتنام والدنمارك
ولي عهد الفجيرة يشهد احتفالات جامعة العلوم والتقنية بعيد الاتحاد
أحمد بن محمد يعتمد سياسة نشر أخبار إمارة دبي
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
نشرة الخميس 28-11-2024
الإمارات
حاكم عجمان
حميد النعيمي
خالد بن محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي
المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
أبوظبي
عجمان
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
النشرة الإذاعية
نشرة الخميس 28-11-2024
28 نوفمبر 2024 19:57
نشرة الأربعاء 27-11-2024
27 نوفمبر 2024 19:20
نشرة الاثنين 25-11-2024
25 نوفمبر 2024 19:58
نشرة الجمعة 22-11-2024
22 نوفمبر 2024 19:42
نشرة الثلاثاء 19-11-2024
19 نوفمبر 2024 19:51
نشرة الاثنين 18-11-2024
18 نوفمبر 2024 19:51
نشرة الجمعة 15-11-2024
15 نوفمبر 2024 19:50
المزيد من المدونات الصوتية
استمع أيضًا
نشرة الاثنين 25-11-2024
25 نوفمبر 2024 19:58
نشرة الثلاثاء 19-11-2024
19 نوفمبر 2024 19:51
نشرة الاثنين 18-11-2024
18 نوفمبر 2024 19:51
نشرة الأربعاء 06-11-2024
6 نوفمبر 2024 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©